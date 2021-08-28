تعرف على الدكتور عبد الرحمن الخضيري رئيس جامعة نجران الجديد

أعلن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، صدور الأوامر السامية بتكليف 6 رؤساء لجامعات الإمام عبدالرحمن بن فيصل، والباحة، وتبوك، وحائل، والمجمعة، ونجران، وجاء من بينهم، الدكتور عبد الرحمن إبراهيم الخضيري رئيسا لجامعة نجران.

تنشر ” المناطق” خلال السطور القادمة السيرة الذاتية للدكتور عبد الرحمن إبراهيم الخضيري رئيس جامعة نجران الجديد.

المؤهلات العلمية التي حصل عليها رئيس جامعة نجران الجديد

حصل الدكتور عبد الرحمن إبراهيم الخضيري رئيس جامعة نجران الجديد على بكالوريوس الإحصاء وبحوث العمليات من جامعة الملك سعود-كلية العلوم – الرياض- المملكة العربية السعودية عام ١٤١٢ هجرياً.

كما حصل الدكتور عبد الرحمن إبراهيم الخضيري رئيس جامعة نجران الجديد على ماجستير في العلوم في العمليات من جامعة لانكستر في بريطانيا عام ١٤٢١ هجري.

وحصل على دكتوراه في العلوم (إحصاء و رياضيات) ، من جامعة بيرمنجهام – بيرمنجهام بالمملكة المتحدة(بريطانيا) عام ١٤٢٥ هجريا.

المناصب التي شغلها رئيس جامعة نجران الجديد

شغل الدكتور الخضيري رئيس جامعة نجران الجديد والذي ولد في 1/7/ 1388هـ الموافق 24/9/1968م، وكيل جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز للدراسات العليا والبحث العلمي من 19 / 8 / 1438هـ، كما أنه مكلف بعمل وكيل جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز للشؤون التعليمية والأكاديمية من 19/ 8 / 1438هـ .

المؤتمرات التي شارك بها رئيس جامعة نجران الجديد

حضو رئيس جامعة نجران الجديد المؤتمر الدولي لبحوث العمليات والهندسة المالية والذي عقد بمدينة باريس بفرنسا خلال الفترة من 6/8/1433هـ إلى 7/8/1433هـ.

ومن أهم المشاركات شارك بتقديم بحث في المؤتمر العالمي لجمعيات بحوث العمليات المنعقد في مدينة إسطنبول -تركيا, في الفترة من 6-10/7/2003م.

كما شارك بتقديم بحث في المؤتمر السنوي لجمعية بحوث العمليات البريطانية (OR46) المنعقد في جامعة يورك (York University) بريطانيا, في الفترة من 7–9/9/2004م.

وشارك بتقديم بحث في المؤتمر السنوي لجمعية بحوث العمليات البريطانية (OR45) المنعقد في جامعة كيل (Keel University) بريطانيا, في الفترة من 2-4/9/2003 م.

وشارك كرئيس جلسه علمية في برنامج (ملتقى الجامعات الخليجية والمسؤولية الاجتماعية – رؤى استراتيجية وممارسات فاعلة –) بعنوان “مجالات المسؤولية الاجتماعية في الجامعات الخليجية” بجامعة المجمعه في الفترة من 10-12 / 2 / 1437هـ الموافق 22-24 / 11/ 2015 م

ومن أبرز المشاركات ملتقى الخرج التربوي” النشاط الطلابي لتربية مستدامة ” خلال الفترة من 4 – 8/4/1431هـ وذلك برئاسة جلسة بعنوان “النشاط الطلابي وبناء شخصية الطالب الإيجابية”.

كما شارك كمتحدث في ندوة تحت عنوان ” ماذا يريد التعليم العالي من التعليم العام” وذلك خلال ملتقى الإدارة المدرسية الذي نظمته ادارة التعليم في محافظة الخرج خلال الفترة من 27 / 4 / 1429هـ إلى 2 / 5 / 1429هـ .

وحضر المؤتمر العربي الثاني(الجامعات العربية تحديات وطموح) تنظيم المنظمة العربية للتنمية الإدارية ، بمدينة مراكش بالمملكة المغربية – في الفترة من 23 27/12/1429هـ الموافق 21-24 ديسمبر 2008م