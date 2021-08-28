بعد تكليفه..تعرف على الدكتور صالح بن عبدالله المزعل رئيس جامعة المجمع الجديد

أعلن وزير التعليم الأستاذ الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، صدور عدد من الأوامر السامية بتكليف رؤساء لعددٍ من الجامعات، من بينهم الدكتور صالح بن عبدالله المزعل ليشغل منصب رئيس جامعة المجمع الجديد.

التقرير التالي يرصد الحياة العلمية والعملية للدكتور عبد الله المزعل رئيس جامعة المجمع الجديد.

المؤهلات الحاصل عليها رئيس جامعة المجمع الجديد

– حصل رئيس جامعة المجمع الجديد على بكالوريوس العلوم في الرياضيات عام 1994 من جامعة الملك عبدالعزيز.

– وحصل على ماجيستير في الرياضيات عام 2000من جامعة سوانزى فى المملكة المتحدة.

– كما حصل رئيس جامعة المجمع الجديد على دكتوراه في الرياضيات عام 2003من جامعة كارديف في المملكة المتحدة.

المناصب التي شغلها رئيس جامعة المجمع الجديد

– عمل رئيس جامعة المجمع الجديد معلما في وزارة المعارف بين عامى 1994 و1995.

– شغل منصب معيد بجامعة الملك عبدالعزيز بين عامى 1996 و2002.

– وأستاذ مساعد في ذات القسم بين 2003 و2007.

– وفى ذات الجامعة شغل منصب أستاذ مشارك في قسم الرياضيات بين عامى 2008 و2011.

– شغل منصب عميد القبول والتسجيل في جامعة تبوك للشؤون الأكاديمية بين عامى 2008 و2010.

– كما شغل منصب أستاذ مشارك في جامعة تبوك منذ عام 2012.

– شغل منصب وكيل جامعة تبوك للشؤون الأكاديمية بين عامى 2010و2013.

– تولى منصب وكيل جامعة الأميرة نوره بنت عبدالرحمن بين عامى 2017 و2018.

– ثم شغل منصب وكيل جامعة جدة منذ مايو 2018.

أوامر سامية بتكليف رؤساء لـ6 جامعات

وكان وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، إعلن صباح اليوم، صدور الأوامر السامية بتكليف 6 رؤساء لجامعات الإمام عبدالرحمن بن فيصل، والباحة، وتبوك، وحائل، والمجمعة، ونجران.