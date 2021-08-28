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تعرف على عبدالله بن محمد الربيش رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الجديد

تعرف على عبدالله بن محمد الربيش رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الجديد
http://almnatiq.net/?p=1018063
محررو المناطق

أعلن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، اليوم السبت، صدور الأوامر السامية بتكليف الدكتور عبدالله بن محمد الربيش رئيساً لجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، حيث كان يشغل قبل ترقيته منصب مدير جامعة الإمام عبد الرحمن الفيصل بالمنطقة الشرقية.

وترصد «المناطق» في السطور القادمة أبرز المعلومات عن الدكتور عبدالله بن محمد الربيش رئيس جامعة الإمام غبد الرحمن بن فيصل الجديد:ـ

الشهادات العلمية التي حصل عليها رئيس جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل الجديد

حصل رئيس جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل الجديدعلى بكالوريوس الطب والجراحة جامعة الملك فيصل، و زمالة جامعة الملك فيصل في تخصص الأمراض الباطنية، و زمالة المجلس العربي للتخصصات الطبية في تخصص الأمراض الباطنية، والزمالة الكندية في تخصص الأمراض الصدرية جامعة ألبرتا.

المناصب الإدارية التي تقلدها رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الجديد

شغل رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الجديدمنصب وكيل جامعة الملك فيصل، وشغل منصب المشرف العام لمستشفى الملك فهد الجامعي.

كما شغل عدة مناصب بجامعة الملك فيصل وهي: عميد كلية طب الأسنان، وعميد كلية الطب، وكيل كلية الطب للدراسات العليا والبحث العلمي، ووكيل الكلية لشئون التدريب ـــ كلية العلوم الطبية التطبيقية، ورئيس قـسم الأمراض الباطنية ـــ كلية الـطب، و رئيس قسم الأمراض الباطنية بالإنابة كلية الطب، ورئيس قسم العلاج التنفسي ـــ كلية العلوم الـطبية التـطبيقية، ورئيس قسم العلاج التنفسي ـــ مستشفـى الملك فهد الجامعي، ومنسق الدراسات العليا- قسم الأمراض الباطنية- كلية الطب.

وشغل منصب زميل أول، قـسم طب الأمراض الصدرية جامعة ألبرتا أدمنتون كندا، رئيس الأطباء المقيمين ـــ قسم الأمراض الباطنية مستشفى الملك فهد الجامعي.

 

 

 

 

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