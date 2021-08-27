بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي .. 8 نصائح لحماية الطلاب من حرارة الشمس

ينطلق العام الدراسي الجديد في المملكة غدا الأحد، حيث يتوجه الطلاب للمدراس بالتزامن مع ارتفاع كبير في درجات الحرارة، وهو ما يعني ارتفاع فرص الإصابة بضربات الشمس والتي تزداد عند التعرض المباشر لأشعتها ، والتي من أعراضها الإنهاك الحراري، والهبوط، وعدم القدرة على ممارسة الحياة بشكل طبيعي.

وكشف تقرير أعده أطباء مختصون حول مخاطر ارتفاع درجة الحرارة، أن فرص الإصابة بضربات الشمس تزداد عند التعرض المباشر لأشعة الشمس، كما تؤدي إلى زيادة معدل ضربات القلب بنسبة 10 ضربات في الدقيقة الواحدة، وتزيد من تدفق الدم بالشرايين، وسرعة الدورة الدموية بالجسم مما يتسبب في التعرق الزائد والانخفاض في معدل ضغط الدم، وهذا يؤدي إلى الشعور بالإجهاد والتعب والهبوط، وفقًا لموقع «webmed»

وأكد التقرير أن من مخاطر التعرض لأشعة الشمس ،الإغماء، ويحدث نتيجة كثرة الحركة والنشاط الزائد أثناء الجو الحار مما يصيب الإنسان بالإجهاد والشعور بالدوار، بجانب ظهور إحمرار شديد في الوجه، وعند التعرض لهذه الحالة يجب إعطاء الشخص الماء والسوائل، والجلوس في مكان به هواء بارد لتهدئة الجسم، وفي حالة عدم الاستجابة ينبغي الذهاب للمستشفى لإجراء الإسعافات اللازمة، وقدم التقرير، بعض النصائح الهامة للحد من الإصابة بضربات الشمس، ومنها:

– شرب كمية كافية من الماء والعصائر

– التهوية الجيدة للفصول الدراسية

– تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس

– ارتداء ملابس فضفاضة وقطنية.

-اختيار الأماكن التي يوجد بها مناطق مظللة وباردة

– تناول الفواكه الغنية بالماء

– تقليل الأطعمة التي تحتوي على بروتينات ودهون

– لبس النظارات الشمسية