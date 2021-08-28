بعد تكليفه.. من هو الدكتور راشد بن مسلط الشريف رئيس جامعة حائل الجديد ؟

محررو المناطق

أعلن وزير التعليم الأستاذ الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، صدور عدد من الأوامر السامية بتكليف رؤساء لعددٍ من الجامعات، من بينهم الدكتور راشد بن مسلط الشريف ليشغل منصب رئيس جامعة حائل الجديد.

«المناطق» تنشر خلال السطور القادمة السيرة الذاتية للدكتور راشد بن مسلط الشريف رئيس جامعة حائل الجديد.

الشهادات العلمية التي حصل عليها رئيس جامعة حائل الجديد

حصل الدكتور راشد بن مسلط الشريف رئيس جامعة حائل الجديدعلى دكتوراه في تخصص إدارة الموارد البشرية من جامعة بورتسمث ببريطانيا في موضوع : (مواجهة التغير من خلال تطبيق مفهوم منظمات التعلم على المنظمات السعودية)، وحصل على ماجستير إدارة من جامعة الملك عبد العزيز، كما جصل على بكالوريوسإدارة من جامعة الملك عبد العزيز.

الخبرات العملية لرئيس جامعة حائل الجديد

– التكليف بعمل وكيل الجامعة لعام 1441.

-التكليف بعمل مدير الجامعة لشهر ذو القعدة 1440 هـ.

-أستاذ إدارة الموارد البشرية اعتبارا من 1439 هـ.

-وكيل الجامعة للتطوير والجودة بجامعة تبوك اعتبار من 1439/04/15 هـ حتى تاريخه.

-وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة تبوك اعتبار من 1437/05/01 هـ حتى 1439/04/14 هـ.

-رئيس المجلس العملي بالجامعة اعتبارا من 1438/05/01 هـ الى 1439/04/14 هـ.

-أمين مجلس الجامعة اعتبارا من 1438/05/01 هـ الى 1439/04/14 هـ.

-عميد كلية إدارة الاعمال بجامعة تبوك اعتبار من 1436/09/07 هـ حتى 1438/05/10 هـ.

-أستاذ إدارة الموارد البشرية المشارك بقسم الادارة بكلية ادارة الاعمال اعتبارا من 2014.

-عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة تبوك اعتبار من 1434/10/13 هـ وحتى 1436/09/07 هـ

-وكيل كلية ادارة الاعمال بجامة تبوك اعتبارا من 1434/04/27هـ وحتى 1434/10/12 هـ.

-أستاذ إدارة الموارد البشرية المساعد بقسم الادارة بكلية ادارة الاعمال اعتبارا من 1434 هـ.

اللجان التى ترأسها رئيس جامعة حائل الجديد

ترأس الدكتور راشد بن مسلط الشريف رئيس جامعة حائل الجديد عدد من اللجان منها

-رئيس اللجنة الدائمة للمعيدين والمحاضرين من 1438/05/10 حتى 1440/04/14 هـ.

-رئيس اللجنة الدائمة للبحث العلمي وخدمة المجتمع من 1438/05/10 حتى 1440/04/14 هـ.

-رئيس اللجنة الدائمة للابتعاث من 1/5/1438 حتى 14/4/1440 هـ.

-رئيس اللجنة الدائمة للنقل والندب والاعارة لأعضاء هئية التدريس من 1439/04/14 هـ حتى تاريخه

رئيس اللجنة الدائمة للتخطيط والصياغة من 1439/04/14 هـ حتى تاريخه

-رئيس اللجنة الدائمة لتوثيق المحفوظات من 1439/04/14 هـ حتى تاريخه

-المشرف العام على مشروع الاعتماد المؤسسي و حصول الجامعة عليه لمدة سبع سنوات من 1439/04/14 هـ حتى تاريخه

-عضو اللجنة الدائمة الاستشارية العليا من 1439/04/14 هـ حتى تاريخه.

-عضو اللجنة الدائمة للتمويل الذاتي من 1439/04/14 هـ حتى تاريخه.

-المشرف العام على معرض الكتاب الاول لجامعة تبوك لعام 1438 هـ.

-رئيس اللجنة الدائمة لسن ومراجعة اللوائح الداخلية للجامعة اعتبار من 1440/01/13 هـ

-رئيس اللجنة الدائمة لإعداد الخطط الاستراتيجية الثانية للجامعة اعتبار من 1439/04/15 هـ.

-رئيس اللجنة الدائمة للسياق المؤسسي للجامعة اعتباراً 1439/06/16 هـ

-عضو اللجنة العليا الدائمة للترقيات العلمية اعتباراً من 1437/06/15 هـ

-عضو اللجنة العليا الدائمة للاعتماد الأكاديمي اعتباراً من 1439/06/16 هـ.

-عضو اللجنة الدائمة للمعيدين والمحاضرين بجامعة تبوك اعتبارا من 1439/04/15 هـ.

-عضو اللجنة الدائمة للبحث العلمي وخدمة المجتمع بجامعة تبوك اعتبارا من 1439/04/15 هـ.

أبحاث ومؤلفات رئيس جامعة حائل الجديد

ألف الدكتور راشد بن مسلط الشريف رئيس جامعة حائل الجديد عدد من الأبحاث والمؤلفات من بينها،دور إدارة الموارد البشرية في التعامل مع السلوك العدواني غير المباشر للموظفين، دراسة ميدانية على منظمات الأعمال بمدينة جدة , 2017

تقييم تأثير تمكين فرق العمل على تحسين مستوى الأداء لتحقيق رؤية المملكة لعام 2030، دراسة ميدانية للمنظمات العامة في المملكة العربية السعودية. 2017.

أثر توفر كفاءات الموارد البشرية على إدراك أبعاد العدالة التنظيمية، دراسة ميدانية على منظمات الأعمال التجارية بالسعودية، 2017.

واقع تطبيق المسؤولية الاجتماعية في منظمات الأعمال الريادية بمنطقة تبوك-المملكة العربية السعودية، 2016.

الالتزام بأخلاقيات الأعمال على مستوى الأداء الفردي والمؤسسي -دراسة تطبيقية على البنوك السعودية بجدة, 2016

إدارة المواهب وعلاقتها بالميزة التنافسية في شركات تقنية المعلومات السعودية، 2016.

اتجاه الموظفين التقليدين من الإدارة الالكترونية. (دراسة ميدانية على موظفي أمانة مدينة جدة وجامعة الملك عبد العزيز, 2013

دور العناصر الداعمة لقبول الموظفين لمبادئ الجودة الشاملة (“دراسة تطبيقية على أمانة منطقة المدينة المنورة. 2012

تطبيق الموظفين لعمليات إدارة المعرفة في المنظمات السعودية. 2012

تطبيق الأدوار الحديثة لإدارات الموارد البشرية في مواجهة التحديات في منظمات الأعمال السعودية. (دراسة ميدانية على 67 منظمة في مدينة جدة 2010.

موقف القيادة في المنظمات الإدارية من مواجهة المتغيرات والتحديات المتجددة. 2009.

التطوير الذاتي (دراسة ميدانية للمنظمات العامة بجدة) 2009.