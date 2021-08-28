المملكة تكمل استعداداتها لاستقبال معتمري الخارج وفق “كوتا” ما قبل كورونا 

يترقب المسلمين في الوطن العربي والعالم الإسلامي، الإعلان عن عودة فتح موسم العمرة كسابق العهد قبل انتشار فيروس كورونا حول العالم، لاداء مناسك العمرة.

وأكدت وزارة الحج والعمرة، استعدادها لاستقبال المعتمرين من مختلف الدول الإسلامية وفق أعداد “الكوتا” المعتمدة قبل جائحة “كورونا”.

وكشف وكيل الوزارة لخدمات الحجاج والمعتمرين الدكتور عمرو المداح، أن الوزارة لديها القدرة والاستطاعة لاستقبال أعداد “الكوتا” والتعامل معها كما في الوضع الطبيعي، لافتاً إلى نجاح كافة الخطط الموضوعة وأنهم لم يواجهوا أي صعوبات في التعامل مع معتمري الخارج حتى هذه اللحظة.

وأوضح بأن الوزارة تعمل حالياً على ربط تطبيقي “اعتمرنا” و”شعائر”، بما يشمل كافة الخدمات التي تقدمها الوزارة، أو توسيع نطاق هذه الخدمات في التطبيقين، مشيراً إلى أن هناك تحركات لدمج كل التطبيقات التابعة للوزارة في تطبيق واحد.

وقال إنه من المتوقع تصدر الوزارة خلال الفترة المقبلة “البطاقة الذكية” للمعتمرين القادمين من الخارج، وذلك بعد نجاحها في موسم الحج الماضي، وهي تحتوي على جميع المعلومات التعريفية والصحية والخدمات الأخرى.