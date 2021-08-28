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«وقاية»: التزام الطلاب بالبروتوكولات الوقائية وتحصين المخالطين بالمنزل شرط لحضورهم للمدارس

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«وقاية»: التزام الطلاب بالبروتوكولات الوقائية وتحصين المخالطين بالمنزل شرط لحضورهم للمدارس

«وقاية»: التزام الطلاب بالبروتوكولات الوقائية وتحصين المخالطين بالمنزل شرط لحضورهم للمدارس
http://almnatiq.net/?p=1018096
المناطق ـ عكاظ:

شددت هيئة الصحة العامة السعودية (وقاية)، على أهمية التزام الطلاب والطالبات بالبروتوكولات الوقائية المعتمدة، تزامناً مع بدء العودة الحضورية إلى المدارس.

وأكدت هيئة الصحة العامة (وقاية) أن العودة الحضورية إلى المدارس لطلاب المرحلة الابتدائية ومرحلة الطفولة المبكرة من هم أقل من 12 عاما، ستكون مرتبطة بالوصول للحصانة المجتمعية المطلوبة (70%) من سكان المملكة بجرعتين.

وأوضحت أنه يشترط لحضور الطلاب من تقل أعمارهم عن 12 عاما، أن يكون جميع المخالطين لتلك الفئة في المنزل حاصلين على جرعتين من أحد اللقاحات المعتمدة في المملكة، مشيرة إلى ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المدارس.

وشددت  على الأسر وأولياء الأمور  عدم حضور الابن المريض إلى المدرسة لحين التعافي، أو المخالط لحالة.

ويشار إلى أن  البروتوكولات الوقائية قد تضمنت وجود آلية إبلاغ متفق عليها عن الحالات المشتبهة والمخالطة في المدرسة، ويتم رفعها من إدارة التعليم بالمنطقة إلى إدارة الصحة المدرسية بالشؤون الصحية/التجمع في المنطقة، وفي حال ظهور أي أعراض تنفسية (حرارة، سعال، سيلان أنف، ضيق في التنفس) يتم تسجيل اسم الطالب في ورقة الرصد والتعامل مع الطالب حسب بروتوكول الحالة المشتبهة، كما يتم إعداد قائمة بالمتغيبين بسبب أعراض تنفسية لأغراض التقصي، والاحتفاظ بقوائم الغياب بسبب أمراض أو أعراض تنفسية في حال تم الاحتياج لها لأغراض التقصي الوبائي للحالات المؤكدة.

 

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