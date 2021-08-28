«وقاية»: التزام الطلاب بالبروتوكولات الوقائية وتحصين المخالطين بالمنزل شرط لحضورهم للمدارس

المناطق ـ عكاظ:

شددت هيئة الصحة العامة السعودية (وقاية)، على أهمية التزام الطلاب والطالبات بالبروتوكولات الوقائية المعتمدة، تزامناً مع بدء العودة الحضورية إلى المدارس.

وأكدت هيئة الصحة العامة (وقاية) أن العودة الحضورية إلى المدارس لطلاب المرحلة الابتدائية ومرحلة الطفولة المبكرة من هم أقل من 12 عاما، ستكون مرتبطة بالوصول للحصانة المجتمعية المطلوبة (70%) من سكان المملكة بجرعتين.

وأوضحت أنه يشترط لحضور الطلاب من تقل أعمارهم عن 12 عاما، أن يكون جميع المخالطين لتلك الفئة في المنزل حاصلين على جرعتين من أحد اللقاحات المعتمدة في المملكة، مشيرة إلى ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المدارس.

وشددت على الأسر وأولياء الأمور عدم حضور الابن المريض إلى المدرسة لحين التعافي، أو المخالط لحالة.