خلال أسبوع..ضبط 16397 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود بالمملكة

تواصلت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أعمالها على ضبط المخالفين، من جميع مناطق المملكة، وذلك للفترة من 11 / 1 / 1443هـ الموافق 19 / 8 / 2021م حتى 17 / 1 / 1443هـ الموافق 25 / 8 / 2021م.

وأسفرت الحملات عن ضبط 16397 مخالفًا، منهم 5793 مخالفًا لنظام الإقامة، و 9145 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و 1459 مخالفًا لنظام بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة .

فيما بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 582 شخصًا، 45% منهم يمنيو الجنسية، و 53% إثيوبيو الجنسية، و 2% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 11 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة.

كما تم ضبط 17متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 80065 وافدًا مخالفًا، منهم 67886 رجلاً، و 12179 امرأة.

خامسًا: تم إحالة 60941 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 3271 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 8829 مخالفًا.

وأكدت وزارة الداخلية، أنه يعاقب كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، بعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، والتشهير به، كما تعد هذه الجريمة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثةً الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق المملكة.