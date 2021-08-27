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اليمن..حجز أموال قيادات لميليشيا الحوثي الإرهابية وإدراجهم ضمن قائمة الحظر

اليمن..حجز أموال قيادات لميليشيا الحوثي الإرهابية وإدراجهم ضمن قائمة الحظر

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اليمن..حجز أموال قيادات لميليشيا الحوثي الإرهابية وإدراجهم ضمن قائمة الحظر

اليمن..حجز أموال قيادات لميليشيا الحوثي الإرهابية وإدراجهم ضمن قائمة الحظر
http://almnatiq.net/?p=1018117
المناطق ـ وكالات:

أضدرت ‏الحكومة اليمنية، اليوم السبت، قرارًا بحجز أموال قيادات تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في الداخل والخارج ومنع التصرف بها وإقامة دعاوى قضائية بشأنها وإدراجهم ضمن قائمة الحظر .

وكان  وزير الاعلام اليمني معمر الإرياني، أمس الجمعة،قال إن الأحكام القضائية التي أصدرتها المحكمة العسكرية على زعيم مليشيا الحوثي الإرهابية عبد الملك الحوثي و173 من قيادات مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، ليست آخر المطاف.

وأضاف: أن هناك الكثير من الإجراءات المترتبة على تلك الاحكام، كما ان هنالك ترتيبات لتقديم دعاوى جديدة ضد قيادات وعناصر المليشيا الحوثية المتورطة في ارتكاب جرائم وانتهاكات بحق المواطنين‏.

وتابع قائلا: إن من ضمن الإجراءات التي تم اتخاذها أثناء السير في المحاكمة إصدار النائب العام للجمهورية اليمنية قرار رقم (14) بشأن الحجز على أموال المتهمين في الداخل والخارج ومنع التصرف بها أو إقامة اي دعاوى قضائية بشأنها، وإدراجهم ضمن قائمة الحظر، لعدد 175 فردا أولهم المجرم عبدالملك الحوثي‏.

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