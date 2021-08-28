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وزارة الصحة: تسجيل 234 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وزارة الصحة: تسجيل 234 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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«بن فرحان» يؤكد دعم المملكة لمؤتمر «بغداد للتعاون والشراكة» بالعراق

«بن فرحان» يؤكد دعم المملكة لمؤتمر «بغداد للتعاون والشراكة» بالعراق
http://almnatiq.net/?p=1018126
المناطق ـ وكالات:
بحث وزير الخارجية  الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم السبت، مع رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات، وذلك على هامش مؤتمر “بغداد للتعاون والشراكة” الذي انطلقت فاعليته اليوم.
وأكد وزير الخارجية، خلال اللقاء على دعم المملكة للعراق في استضافته لهذا المؤتمر، وما يشكله من أهمية كبيرة في تأكيد أمن المنطقة واستقرارها.
ويستضيف العراق قمة بغداد الإقليمية التي تهدف إلى “نزع فتيل” الأزمات في المنطقة، بعد 40 عاما من الأزمات والحروب المتتالية، وذلك بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي، وعدد من ممثلي الدول الأخرى في السعودية والإمارات والكويت وإيران وقطر وتركيا.

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