بعد تكليفه رسميا..تعرف على رئيس جامعة الباحة الجديد

محررو المناطق

أعلن وزير التعليم الأستاذ الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، صدور عدد من الأوامر السامية بتكليف رؤساء لعددٍ من الجامعات، من بينهم الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين ليشغل منصب رئيس جامعة الباحة الجديد.

وتنشر ” المناطق” في السطور القادمة السيرة الذاتية للدكتور عبدالله بن يحيى الحسين رئيس جامعة الباحة.

المناصب التي شغلها رئيس جامعة الباحة الجديد

شغل الدكتور عبدالله بن يحيى رئيس جامعة الباحة الجديد العديد من المناصب في جامعة جازان السعودية، وهي منصب عميد كلية الھندسة منذ عام 2006 حتى عام 2008 م، وكان معارا للجامعة منذ عام 2006 و2008، وشغل منصب عميد كليـة العلوم في عام 2008 م، وعميد مكلف في كلية الحاسوب الآلي ونظم المعلومات لمدة عام في 2006 م، وتم تعيّينه عميد للتطوير الأكاديمي في عام 2007 م، وكان مشرف على لجنة الجــودة في عام 2006 م.

كما وشغل العديد من المناصب في جامعة الملك خالد السعودية، حيث كان قد عمل مشرفاً على كلية الھندسة وكلية الحاسوب الآلي ونظم المعلومات في جامعة الملك خالد في عامي 2005 و2006 م، وكان وكيل للكلية للشؤون الإدارية والطلابية في عامي 2003 و2005، وكان رئيس قسم العلـوم الإدارية منذ 2001 حتى عام2003 م.

الحياة العملية لرئيس جامعة الباحة الجديد

بدأ الدكتور عبدالله بن يحيى رئيس جامعة الباحة الجديد العديد عمله مع معهد الإدارة العامة في العاصمة السعودية الرياض، فشارك في إعداد الخطط السنوية والخطط الخمسية الثالثة لدى المعھد منذ عام 1989 حتى 1994 م، وشغل مكان مدير إدارة التخطيط والتطوير في نفس المعھد منذ عام 1988 حتى عام 1991 م، وعمل كمحاضر في المعھد منذ عام 1988 حتى 1991 م، وكان معيد في المعهد قبلها .