وزير الخارجية: نثمن دور الحكومة العراقية في ضبط السلاح المنفلت.. ونواصل التنسيق لمواجهة التطرف

قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، اليوم السبت، إن المملكة نثمن دور الحكومة العراقية في ضبط السلاح المنفلت بيد الميليشيات الإرهابية.

وأضاف وزير الخارجية خلال كلمته في مؤتمر “بغداد للتعاون والشراكة”، أن السعودية تواصل التنسيق مع العراق وشركائنا لمواجهة خطر التطرف، لافتًا إلى أن الحوار هو نهج المملكة في التعاطي مع أي خلافات دولية أو إقليمية.