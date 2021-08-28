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وزير الخارجية: نثمن دور الحكومة العراقية في ضبط السلاح المنفلت.. ونواصل التنسيق لمواجهة التطرف

وزير الخارجية: نثمن دور الحكومة العراقية في ضبط السلاح المنفلت.. ونواصل التنسيق لمواجهة التطرف

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وزير الخارجية: نثمن دور الحكومة العراقية في ضبط السلاح المنفلت.. ونواصل التنسيق لمواجهة التطرف

وزير الخارجية: نثمن دور الحكومة العراقية في ضبط السلاح المنفلت.. ونواصل التنسيق لمواجهة التطرف
http://almnatiq.net/?p=1018142
قال وزير الخارجية  الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، اليوم السبت، إن المملكة نثمن دور الحكومة العراقية في ضبط السلاح المنفلت بيد الميليشيات الإرهابية.
وأضاف وزير الخارجية خلال كلمته في مؤتمر “بغداد للتعاون والشراكة”، أن السعودية تواصل التنسيق مع العراق  وشركائنا لمواجهة خطر التطرف، لافتًا إلى أن الحوار هو نهج المملكة في التعاطي مع أي خلافات دولية أو إقليمية.
وبحث وزير الخارجية  الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، مع رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات، وذلك على هامش مؤتمر “بغداد للتعاون والشراكة” الذي انطلقت فاعليته اليوم.
وأكد وزير الخارجية، خلال اللقاء على دعم المملكة للعراق في استضافته لهذا المؤتمر، وما يشكله من أهمية كبيرة في تأكيد أمن المنطقة واستقرارها.
ويستضيف العراق قمة بغداد الإقليمية التي تهدف إلى “نزع فتيل” الأزمات في المنطقة، بعد 40 عاما من الأزمات والحروب المتتالية، وذلك بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي، وعدد من ممثلي الدول الأخرى في السعودية والإمارات والكويت وإيران وقطر وتركيا.

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