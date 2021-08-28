الفيحاء في الصدارة..جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

اشتعل ترتيب جدول دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، عقب تعثر الهلال للمرة الأول هذا الموسم في مباراته مع الباطن في مباراة انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، ليصل الي 7 نقاط جمعها من 3 مباريات.

بينما استغل الفيحاء الفرصة وفاز علي مضيفة الطائي بثلاث أهداف مقابل هدف واحد، حيث سجل له كل من رامون لوبيز وأحمد بامسعود ومالك سعد، بينما جاء هدف منافسه عن طريق كنوليدج موسونا.

ونجح الفيحاء في الوصول الي النقطة 7، في صدارة الترتيب مناصفة مع الهلال بنفس الرصيد من النقاط لكم يتصدر الجدول بفارق الأهداف.

جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2021-2022

الفيحاء – 7 نقاط

الهلال – 7 نقاط

النصر – 6 نقاط

الاتحاد – 6 نقاط

الرائد – 6 نقاط

الاتفاق – 6 نقاط

الفتح – 4 نقاط

أبها – 4 نقاط

الفيصلي – 4 نقاط

الباطن – 4 نقاط

ضمك – 4 نقاط

الأهلي – 3 نقاط

الحزم -2

التعاون – نقطة

الشباب – نقطة

الطائي – بلا نقاط