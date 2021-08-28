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وزير الخارجية من بغداد: المملكة ملتزمة بدعم واستقرار وتنمية العراق

وزير الخارجية من بغداد: المملكة ملتزمة بدعم واستقرار وتنمية العراق

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وزير الخارجية: نثمن دور الحكومة العراقية في ضبط السلاح المنفلت.. ونواصل التنسيق لمواجهة التطرف

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وزير الخارجية من بغداد: المملكة ملتزمة بدعم واستقرار وتنمية العراق

وزير الخارجية من بغداد: المملكة ملتزمة بدعم واستقرار وتنمية العراق
http://almnatiq.net/?p=1018152
محررو المناطق

أكد وزير الخارجية  الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، اليوم السبت، خلال كلمته في مؤتمر “بغداد للتعاون والشراكة”، أن المملكة ملتزمة بدعم واستقرار وتنمية العراق.

وقال وزير الخارجية، إننا نثمن دور الحكومة العراقية في ضبط السلاح المنفلت بيد الميليشيات الإرهابية، مضيفًا أن السعودية تواصل التنسيق مع العراق لمواجهة خطر التطرف، لافتًا إلى أن الحوار هو نهج المملكة في التعاطي مع أي خلافات دولية أو إقليمية.

ويستضيف العراق قمة بغداد الإقليمية التي تهدف إلى “نزع فتيل” الأزمات في المنطقة، بعد 40 عاما من الأزمات والحروب المتتالية، وذلك بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي، وعدد من ممثلي الدول الأخرى في السعودية والإمارات والكويت وإيران وقطر وتركيا.

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