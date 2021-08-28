قبل بداية العام الدراسي.. وزير التعليم يناقش الاستعدادات النهائية ويؤكد: سلامة الطلبة هدفنا الأول

عقد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم السبت، اجتماعًًا مع مديري التعليم في المناطق والمحافظات، وذلك لتأكد من جاهزية واستعدادات استقبال العام الدراسي الجديد، والمقرر إنطلاقه غدًا الأحد، وكذلك الالتزام بالبروتوكولات والإجراءات الصحية المبلغة من وزارة الصحة وهيئة الصحة العامة “وقاية”؛ للحفاظ على سلامة الطلبة والمعلمين والمعلمات والإداريين.

ونوه وزير التعليم في بداية اللقاء أن قطاع التعليم يحظى بالدعم السخى من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ومتابعتهما المستمرة للرحلة التعليمية لأبنائهما وبناتهما من الطلاب والطالبات.

وقال حمد بن محمد آل الشيخ: “إن مدير التعليم هو المسؤول الأول عن تطبيق الإجراءات الصحية ومتابعة تنفيذ النماذج التشغيلية”، موضحاً أنها مسؤولية تشاركية وتراتبية من مدير التعليم ومساعديه ومديري مكاتب التعليم والمدارس وحتى المعلمين في فصولهم، مؤكداً هدفنا هو الحفاظ على سلامة الطلبة.

وأضاف أنه لن يُسمح لأي طالب أو طالبة أو أحد من منسوبي التعليم بالدخول للمنشأة التعليمية إلاّ بعد الحصول على جرعتين من لقاح كورونا، داعياً الطلبة إلى الدخول على حجز موعد انتظار في تطبيق توكلنا لاستكمال الحصول على الجرعات، لافتًا أن أكثر من ستة ملايين طالب وطالبة يبدأون عامهم الدراسي غداً، وهم محملون بالآمال والطموحات، ومتطلعين إلى توفير كافة الخدمات والتجهيزات لهم؛ لضمان نجاح سير العملية التعليمية وتحقيق أهدافها المنشودة.