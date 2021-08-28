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وزير الداخلية يدشن مقر المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالرياض (فيديو)

وزير الداخلية يدشن مقر المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالرياض (فيديو)

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وزير الداخلية يدشن مقر المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالرياض (فيديو)

وزير الداخلية يدشن مقر المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالرياض (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1018170

دشن وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، مقر المديرية العامة لمكافحة المخدرات بمدينة الرياض، الذي يأتي ضمن المرحلة الرابعة من مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير المقار الأمنية.

واطلع الأمير عبدالعزيز بن سعود خلال جولته في المقر على نماذج من المباني ومرافقها والتجهيزات الأمنية والنظم التقنية المتطورة التي تم توفيرها في غرفة القيادة والتحكم بالعمليات.

وقام بزيارة لمعهد الأمير نايف بن عبدالعزيز لمكافحة المخدرات، ودشن برامجه الجديدة وتحويله إلى أكاديمية الأمير نايف بن عبدالعزيز لمكافحة المخدرات، للارتقاء بمستوى التأهيل العلمي والتدريبي لمنسوبي المديرية.

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