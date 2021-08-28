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الرياضة

وظائف خالية في الهلال الأحمر ..تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة

وظائف خالية في الهلال الأحمر ..تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة
http://almnatiq.net/?p=1018175

فتحت هيئة الهلال الأحمر السعودي، باب القبول لشغل وظائف “أخصائي إسعاف وطب طوارئ”، وذلك عن طريق المسابقة الوظيفية.

شروط التقدم إلى وظائف الهلال الأحمر

وعن شروط القبول للمتقدمين لوظائف الهلال الأحمر أوضحت الهيئة، أنه يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصلًا على البكالوريوس في الخدمات الطبية الطارئة، واعتماد الشهادة من وزارة التعليم حال الحصول عليها من الخارج، والحصول على تسجيل مهني ساري المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

إضافة إلى أن يكون المتقدم حاصلا على دورة (BLS) ودورة (ACLS) سارية المفعول، وحاصلا على إحدى هاتين الدورتين PHTLS/ITLS سارية المفعول، وأن يكون لائقاً صحياً للوظيفة المطلوب شغلها حسب الشروط.

الوثائق المطلوبة 

الوثائق المطلوبة تشمل: المؤهل العلمي، والهوية الوطنية، ومعادلة الشهادة لمن حصل عليها من الخارج، والتصنيف المهني، مشيرة إلى أن التقديم يبدأ اعتباراً من غد الأحد وحتى يوم الإثنين الموافق 29 محرم 1443 هـ.

طريقة التقديم لوظائف الهلال الأحمر

وكشفت الهيئة أن التقديم يكون عبر الموقع الرسمي للهيئة، اعتبارا من ٢٩ اغسطس وحتي ٢ سبتمبر المقبل

 

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