احدث الأخبار

ضبط 48 مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة في الرياض
المناطق
 وزارة الصحة تكشف 4 حقائق مهمة حول «متحور دلتا».. وتحذير بشأن الإصابة السابقة
أبرز المواد
 الرياض في المقدمة.. 7 مناطق تتصدر إصابات كورونا بالمملكة
أهم الاخبار
 وزير التعليم يوجه تحذير هام: لن يُسمح للطلبة والمعلمين بدخول المدارس في هذه الحالة
أهم الاخبار
 قبل بداية العام الدراسي.. وزير التعليم يناقش الاستعدادات النهائية ويؤكد: سلامة الطلبة هدفنا الأول
أبرز المواد
 ضبط 13 شخصًا خالفوا تعليمات العزل بعد ثبوت إصابتهم بكورونا في المدينة المنورة
منطقة المدينة المنورة
 وظائف شاغرة في الهلال الأحمر ..تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة
وظائف
 وزارة الصحة: تسجيل 234 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 وزير الداخلية يدشن مقر المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالرياض (فيديو)
منطقة الرياض
 الفيحاء في الصدارة..جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
الرياضة
 “سجن إيفين” مقبرة المعارضة الإيرانية على يد الحرس الثوري (فيديو)
دولي
 بعد تكليفه رسميا..تعرف على رئيس جامعة الباحة الجديد
أبرز المواد
ضبط 48 مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة في الرياض

ضبط 48 مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة في الرياض

المناطق
وزارة الصحة تكشف 4 حقائق مهمة حول «متحور دلتا».. وتحذير بشأن الإصابة السابقة

وزارة الصحة تكشف 4 حقائق مهمة حول «متحور دلتا».. وتحذير بشأن الإصابة السابقة

أبرز المواد
الرياض في المقدمة.. 7 مناطق تتصدر إصابات كورونا بالمملكة

الرياض في المقدمة.. 7 مناطق تتصدر إصابات كورونا بالمملكة

أهم الاخبار
وزير التعليم يوجه تحذير هام: لن يُسمح للطلبة والمعلمين بدخول المدارس في هذه الحالة

وزير التعليم يوجه تحذير هام: لن يُسمح للطلبة والمعلمين بدخول المدارس في هذه الحالة

أهم الاخبار

ضبط 13 شخصًا خالفوا تعليمات العزل بعد ثبوت إصابتهم بكورونا في المدينة المنورة

ضبط 13 شخصًا خالفوا تعليمات العزل بعد ثبوت إصابتهم بكورونا في المدينة المنورة
http://almnatiq.net/?p=1018181
واس

تمكنت الجهات الأمنية بمنطقة المدينة المنورة من ضبط 13 شخصاً بالمنطقة لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا، إضافة إلى مخالفي تعليمات الحجر الصحي المؤسسي للقادمين من الخارج، مما يعدّ مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية تمهيدًا لاستكمال تطبيق العقوبات بحقهم من قبل الجهة المختصة.

وتنص الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا على معاقبة من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة تصل إلى (200) ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد عن سنتين، أو بهما معًا.

وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة، وفي حال كانت المخالفة المذكورة قد صدرت على أحد من الأفراد غير السعوديين، تتم معاقبته بالإبعاد عن المملكة، ومنع دخوله نهائيًا بعد تنفيذ العقوبة المتخذة في حقه.

روابط ذات صلة

وزارة الصحة تكشف 4 حقائق مهمة حول «متحور دلتا».. وتحذير بشأن الإصابة السابقة

وزارة الصحة تكشف 4 حقائق مهمة حول «متحور دلتا».. وتحذير بشأن الإصابة السابقة
قبل بداية العام الدراسي.. وزير التعليم يناقش الاستعدادات النهائية ويؤكد: سلامة الطلبة هدفنا الأول

قبل بداية العام الدراسي.. وزير التعليم يناقش الاستعدادات النهائية ويؤكد: سلامة الطلبة هدفنا الأول
وزارة الصحة: تسجيل 234 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وزارة الصحة: تسجيل 234 إصابة جديدة بفيروس كورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*