الرياض في المقدمة.. 7 مناطق تتصدر إصابات كورونا بالمملكة

المناطق ـ الرياض:

ارتفعت أعداد الإصابات بفيروس «كورونا» اليوم السبت، في منطقة الرياض مقارنة بما جرى تسجيله أمس الجمعة، فيما تراجعت الحالات بمنطقتي المدينة المنورة ونجران.

وسجلت منطقة الرياض خلال الـ24 ساعة الماضية 67 إصابة جديدة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ36 إصابة.

وجرى رصد 21 إصابة بالمنطقة الشرقية، و22 حالة بمنطقة جازان، و13 حالة بعسير، و14 إصابة في المدينة المنورة، و22 إصابة بالقصيم.

فيما سجلت منطقة نجران 10 إصابات، والجوف 6 إصابات، والحدود الشمالية 7 إصابات، وحائل 6 إصابات، وتبوك 6 إصابات، والباحة 4 حالات.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت منذ قليل، في بيانها بشأن مستجدات فيروس كورونا في المملكة، انخفاض في أعداد الحالات الحرجة بالمستشفيات، حيث تم تسجيل 978 حالة، فيما تم أمس الجمعة تسجيل 1020 حالة بانخفاض قدره 42 حالة.