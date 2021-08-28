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وزارة الصحة تكشف 4 حقائق مهمة حول «متحور دلتا».. وتحذير بشأن الإصابة السابقة

وزارة الصحة تكشف 4 حقائق مهمة حول «متحور دلتا».. وتحذير بشأن الإصابة السابقة
وزارة الصحة السعودية
http://almnatiq.net/?p=1018200
المناطق - الرياض:

واصلت وزارة الصحة جهودها للتوعية من فيروس كورونا المستجد، حيث نشر الحساب الرسمي للوزارة على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” مجموعة من النصائح حول متحور “دلتا”.

ونصحت الوزارة في تغريداتها بضرورة الحرص على أخذ جرعتين من لقاح كورونا، للوقاية من متحور دلتا، موضحة أن الدراسات تُشير أنه أسرع انتشارًا وأشد أعراضًا، كما أن الإصابة السابقة لا تعطي مناعة كافية من الإصابة بمتحور دلتا.

4 حقائق حول متحور دلتا

 

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت، اليوم السبت 28 أغسطس 2021، تسجيل 234 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 543796 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 409 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 531733 حالة ولله الحمد، بالإضافة إلى تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8526 حالة وفاة، موضحة أن عدد الحالات النشطة بلغ 3537 والحالات الحرجة 978 حالة.

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