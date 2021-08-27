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دراسة: تناول 3 أكواب من القهوة يوميًا يقلل أخطار السكتة الدماغية

دراسة: تناول 3 أكواب من القهوة يوميًا يقلل أخطار السكتة الدماغية

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دراسة: تناول 3 أكواب من القهوة يوميًا يقلل أخطار السكتة الدماغية

دراسة: تناول 3 أكواب من القهوة يوميًا يقلل أخطار السكتة الدماغية
القهوة
http://almnatiq.net/?p=1018209
المناطق - وكالات:

كشفت دراسة حديثة، عن إمكانية تقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب القاتلة عبر تناول ما يصل إلى ثلاثة أكواب من القهوة يومياً.

 

وتوصلت الدراسة إلى أن تناول نصف فنجان من القهوة إلى 3 أكواب يوميًا كان مرتبطًا بانخفاض خطر الوفاة بنسبة 12%، وانخفاض خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 17%، وانخفاض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 21%.

 

ونوهت الدراسة التي نشرتها “سكاي نيوز” البريطانية، إلى أن تناول القهوة يومياً لم يكن مرتبطاً بنتائج عكسية على القلب والأوعية الدموية والوفيات بعد متابعة لمدة 10 إلى 15 عاماً.

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