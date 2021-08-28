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ضبط 48 مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة في الرياض

ضبط 48 مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة في الرياض
ضبط 48 مواطنًا لبيعهم حطبًا محليًا لأغراض تجارية
http://almnatiq.net/?p=1018214
المناطق ـ الرياض:

نجحت القوات الخاصة للأمن البيئي بالتعاون مع أمانة منطقة الرياض، في ضبط 48 مواطناً مخالفاً لنظام البيئة، حيث عُثر بحوزتهم على 25 متراً مكعباً من الحطب المحلي المعروض لأغراض تجارية بمدينة الرياض.

 

وشدد المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، على أنه جرى تطبيق الإجراءات النظامية بحق المضبوطين من قبل الجهات المعنية، مع تسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

 

ودعا إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، ورقمي (999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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