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استشاري أمراض معدية يحذر: هذا التصرف مع الأبناء عند عودتهم من المدارس ينقل كورونا

استشاري أمراض معدية يحذر: هذا التصرف مع الأبناء عند عودتهم من المدارس ينقل كورونا
http://almnatiq.net/?p=1018219
المناطق - الرياض:

حذر الدكتور استشاري ناصر توفيق، استشاري الأمراض المعدية، من خطورة نقل فيروس كورونا من المدرسة إلى المنزل عن طريق الطلاب، داعيًا الآباء والأمهات بضرورة العمل على تعويد الطلاب على العزل الاجتماعي عن أفراد الأسرة وبخاصة الجد والجدة، والبعد عن الأحضان بعد العودة من المدرسة.

 

وأوضح استشاري الأمراض المعدية خلال مقابلة على قناة “الإخبارية”، اليوم السبت، أن الطفل يجب أن يعتاد على أن هناك عزل مع الأب والأم، لكي لا ينتقل المرض من المدرسة إلى الطفل مرة أخرى، مضيفً: “الرحمة والحنان في القلب وليس في اللمس، والذهاب إلى المدرسة يجعل فرصة الإصابة بالفيروس عالية، ولا أفضل أن يحتك الطلاب بالجد والجدة، وحضن الآباء لأبنائهم يجعل الطلاب يحتضنون زملائهم في المدرسة وهو أمر غير مرغوب فيه لحين انتهاء كورونا، يجب أن تكون هناك عادة على أنه لا توجد أحضان في زمن الكورونا”.

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