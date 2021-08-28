قناص يستعرض مهارته.. هكذا تفاعل معه رئيس اتحاد الرماية (فيديو)

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رئيس اتحاد الرماية يتفاعل مع فيديو لقناص
http://almnatiq.net/?p=1018225
المناطق ـ الرياض:

تفاعل رئيس الاتحاد السعودي للرماية الأمير سعود بن خالد بن عبدالله مع مقطع فيديو متداول، أظهر براعة أحد الأشخاص في الرماية.

 

وبيّن الفيديو، اختبار الشخص لمدى براعته في الرماية عبر التصويب على غطاء زجاجة مياه، حيث استطاع فتحه دون أن تسقط الزجاجة من مكانها.

 

وطلب الأمير سعود بن خالد من الرامي التواصل معه على الخاص، مبدياً إعجابه بمهارته في الرماية.

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