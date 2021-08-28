قناص يستعرض مهارته.. هكذا تفاعل معه رئيس اتحاد الرماية (فيديو)

المناطق ـ الرياض:

تفاعل رئيس الاتحاد السعودي للرماية الأمير سعود بن خالد بن عبدالله مع مقطع فيديو متداول، أظهر براعة أحد الأشخاص في الرماية.

وبيّن الفيديو، اختبار الشخص لمدى براعته في الرماية عبر التصويب على غطاء زجاجة مياه، حيث استطاع فتحه دون أن تسقط الزجاجة من مكانها.

pic.twitter.com/btkj9wSQHS ما شاء الله تبارك الله أتمنى من اللي كان يرمي بهالمقطع التواصل معي على الخاص 👍🏻🇸🇦 — سعود بن خالد بن عبدالله آل سعود (@SaudBinKhalid13) August 27, 2021

وطلب الأمير سعود بن خالد من الرامي التواصل معه على الخاص، مبدياً إعجابه بمهارته في الرماية.