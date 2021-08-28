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قبل انطلاقها بساعات.. 5 نصائح من «الصحة» لضمان الدراسة الآمنة

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قبل انطلاقها بساعات.. 5 نصائح من «الصحة» لضمان الدراسة الآمنة

قبل انطلاقها بساعات.. 5 نصائح من «الصحة» لضمان الدراسة الآمنة
5 نصائح يجب تطبيقها لتحقيق عودة دراسية آمنة
http://almnatiq.net/?p=1018233
المناطق ـ الرياض:

وجهت وزارة الصحة اليوم السبت، 5 نصائح للطلاب والطالبات لضمان الدراسة الحضورية الآمنة، وذلك قبل ساعات من انطلاق العام الدراسي الجديد.

 

وتضمنت النصائح، تلقي الطلاب والطالبات جرعتين من اللقاح المُضاد لفيروس “كورونا”، وارتداء الكمامة، وغسل اليدين.

 

وشملت النصائح أيضاً التباعد الجسدي داخل المدرسة، وعدم مشاركة الأغراض بين الطالب وزملائه، وبين الطالبة وزميلاتها.

 

وكانت وزارة التعليم قد أنهت استعداداتها بشأن استقبال طلاب وطالبات المرحلتين «المتوسطة والثانوية»؛ غدًا الأحد، وذلك بعودة الدراسة حضوريا وفقا للضوابط المقررة من قبل وزارتي «التعليم والصحة».  

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