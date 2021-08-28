الأمن العام يطيح بـ 13 مخالفًا لتعليمات الحجر الصحي (فيديو)

أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، عن ضبط 13 شخصًا بالمنطقة؛ لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي، بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا.

وقال المتحدث في بيان له مساء اليوم السبت، إن القبض على المخالفين تم بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، لافتًا إلى أن مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا تعد مخالفة للأحكام المطبقة في المملكة، حيث تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين تمهيدًا لاستكمال تطبيق العقوبات بحقهم من قِبَل الجهة المختصة.

ونصت الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا على معاقبة مَن يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة تصل إلى (200) ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على سنتين، أو بهما معًا، وفي حال تكرار المخالفة تُضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة، وفي حال كانت المخالفة المذكورة قد صدرت على أحد من الأفراد غير السعوديين؛ تتم معاقبته بالإبعاد عن المملكة، ومنع دخوله نهائيًّا بعد تنفيذ العقوبة المتخذة في حقه.

جهود الأمن العام في مكافحة الجريمة

وكان الحساب الرسمي للأمن العام قد نشر مقطع فيديو حمل عنوان “في قبضة رجال الأمن”، يظهر مجموعة من العمليات التي نفذها رجال الأمن، كان من بينها القبض على مواطنة في الرياض ظهرت بمقطع فيديو وهي تتلفّظ على رجل أمن بألفاظ مسيئة، في محاولة لمنعه عن مخالفتها، أثناء تأديته لمهامه في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وتوثيق ذلك ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما أظهر الفيديو عملية لقبض على مواطن و”4″ مقيمين من حاملي الجنسية السورية في مدينة الرياض قاموا بالاعتداء على شخص وسرقة هاتفه، وكذلك القبض على مقيم من الجنسية اليمنية في مكة المكرمة قام عبر حسابه في أحد مواقع التواصل الاجتماعي بنشر محتوى يتضمّن اتهامات وادعاءات كيدية مسيئة على أبنائه.

واستكمالا للعمليات، نجح رجال الأمن في بمخالفَيْن من الجنسية التشادية في مكة المكرمة ارتكبا “14” حادثة تمثلت في سرقة المنازل والمحلات التجارية، كما كشف الفيديو عن ضبط 4 مقيمين لمخالفتهم لنظام أمن الحدود في مكة المكرمة ارتكبوا عدة جرائم تمثلت في سرقة “580” رأسًا من الماشية.

كما أظهر الفيديو عملية أمنية لضبط مواطن في منطقة القصيم قام بنشر فيديو في أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي يتهم فيه إحدى المؤسسات الصحية باتباع طرق خاطئة في علاج المرضى، وعدم جدوى الأدوية التي تستخدم فيها، وأن ما يقدم من أدوية يعرض حياة المريض لمضاعفات خطيرة.