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مستشار قانوني: السجن 6 أشهر تنتظر الطالب الذي يصور زملائه خلال اليوم الدراسي

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الطلاب في المدارس
http://almnatiq.net/?p=1018250
المناطق ـ الرياض:

كشف المستشار القانوني محمد الوهيبي، عن العقوبة المتوقعة على الطلاب والطالبات في حال ارتكابهم جريمة معلوماتية أثناء الدوام المدرسي.

 

وقال الوهيبي خلال لقاءه مع قناة “الإخبارية”، إن ارتكاب الطلاب والطالبات جريمة معلوماتية مثل تصوير زملائهم وزميلاتهم سيعرضهم للسجن لمدة لا تزيد عن 6 أشهر.

 

ونوه إلى أنه سيتم محاسبة الطالب على تصرفاته في حال تضرر الآخرين منها، حيث تشمل العقوبات التوبيخ وأخذ التعهد ومنعه من ارتياد بعض الأماكن، ووضعه تحت الرقابة الاجتماعية لمدة لا تزيد عن سنتين.

 

ولفت إلى أهمية دور المدارس وأولياء أمور في توعية الطلاب والطالبات بشأن ضرورة احترام خصوصية الآخرين.

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