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وزير التعليم لرؤساء الجامعات: جرعتي لقاح كورونا شرط الدخول إلى المنشآت التعليمية

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وزير التعليم لرؤساء الجامعات: جرعتي لقاح كورونا شرط الدخول إلى المنشآت التعليمية

وزير التعليم لرؤساء الجامعات: جرعتي لقاح كورونا شرط الدخول إلى المنشآت التعليمية
وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ
http://almnatiq.net/?p=1018258
المناطق ـ الرياض:

أكد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، اليوم السبت، على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية المُعتمدة من هيئة الصحة العامة «وقاية» داخل الجامعات؛ للحفاظ على سلامة الطلبة ومنسوبيها.

 

واستعرض لقاء لوزير التعليم مع رؤساء الجامعات، التقارير الدورية لبدء العام الدراسي الجامعي، والجهود المبذولة للمواءمة بين الجامعات، والتنسيق فيما بينها لتوحيد الجهود والقرارات التي تحقق مصلحة الطالب والطالبة.

 

وشدد اللقاء على ضرورة حصول أعضاء هيئة التدريس والطلبة والإداريين على ، ومواصلة الجهود لحث منسوبي الجامعات على أخذ اللقاح، مع الإشادة بجهود مراكز تقديم اللقاحات في الجامعات، ودورها في خدمة المجتمع.

 

وتناول استثمار جميع أنماط التعلم، والاستفادة من تجربة الجائحة في توظيف المقررات الإلكترونية في الجامعات.

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