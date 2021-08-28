بدأت بمايسترو وانتهت بمدرب الطائي.. موجة إقالات تضرب دوري المحترفين

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موجة من الإقالات طالت العديد من المدربين في الموسم الجديد من منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، على الرغم من مضي 3 جولات فقط لهذا الموسم، إلا أن العنوان الأبرز كان “الإقالة”.

إقالة مدرب التعاون

ولعل أول المدربين المقالين من قبل إدارات الأندية هو البريطاني نيستور إل مايسترو مدرب فريق التعاون الأول لكرة القدم، حيث جاءت الإقالة بعد خسارة فريقه في الجولة الثانية من الموسم الجاري أمام الهلال 1-2، وقبلها تعادل مع الحزم 3-3 في الجولة الأولى.

وقاد البريطاني التعاون في 12 مباراة مابين الدوري وكأس الملك فاز في 6 منها وتعادل مباراة وحيدة وخسر 5 مباريات كان من ضمنها نهائي كأس الملك من أمام الفيصلي 1-2.

إقالة كاريلي

وفي مشهد متكرر أقالت إدارة الاتحاد البرازيلي فابيو كاريلي، بعد الخسارة في النهائي العربي من أمام الرجاء المغربي بركلات الترجيح، إلا أن أرقامه في الدوري كانت جيدة حيث لعب الاتحاد تحت قيادته 49 مباراة في الدوري وكأس الملك والبطولة العربية، فاز في 22 مباراة وتعادل في 16، وخسر 11.

وفي حائل أطاح الطائي بالتونسي محمد الكوكي رغم قيادته الفريق للصعود إلى دوري المحترفين بعد غياب طويل إلا أن الخسائر المتتالية ومشاكل الرخصة التدريبية التي تسببت في حرمانه من قيادة الفريق من على مقاعد البدلاء وظل خلال الجولات الماضية يقود الفريق من المدرجات.

رحلة الكوكي

الطائي لعب في دوري الدرجة الأولى تحت قيادة الكوكي 33 مباراة انتصر في 23 وتعادل 8 وخسر 2 ، وفي دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين لعب 3 مباريات خسرها جميعا وكانت السبب الرئيسي في قرار الاستغناء عن خدماته.

وتحاول العديد من الأندية استغلال فترة توقف المنافسات بسبب أيام فيفا من أجل التعاقد مع مدربين جدد يملكون الوقت لمعرفة الفريق قبل عودة المنافسات مجدداً لم تمضي 3 جولات على منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين حتى بدأت موجة إقالات المدربين في الأندية والتي كانت متسارعة في الموسم الجاري حيث سجلت حتى الآن 3 إقالات بين الفرق، في حين حضرت أول إقالة الموسم الماضي في الجولة الـ10.