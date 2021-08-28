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واقعة غريبة.. تحقيق برازيلي بحصول شخص على 5 جرعات من 3 لقاحات

واقعة غريبة.. تحقيق برازيلي بحصول شخص على 5 جرعات من 3 لقاحات
لقاحات فيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=1018281
المناطق - وكالات:

فتحت السلطات البرازيلية، تحقيقًا في واقعة حصول أحد الأشخاص على 5 جرعات من 3 لقاحات خلال 10 أسابيع.

 

وتسعى السلطات في مدينة ريو دي جانيرو، إلى معرفة كيفية تمكن الرجل من الحصول على هذه الكمية الكبيرة من اللقاحات، بعد ملاحظة ورود اسمه بكشوفات مُتلقي اللقاح بأكثر من مركز.

 

وحصل الرجل على أول جرعة من لقاح فايزر في 12 مايو،  والجرعة الثانية من أسترازينيكا في 5 يونيو، والجرعة الثالثة من كورونافاك في 17 يونيو، والجرعة الرابعة من فايزر في 9 يوليو، والجرعة الخامسة من كورونافاك في 21 يوليو.

 

وجرى اكتشاف تلك الواقعة خلال تقدم الرجل للحصول على جرعة سادسة من اللقاحات، حيث اعتقدت السلطات بالبداية أن الخطأ من نظام التسجيل، قبل أن تتأكد من صحة البيانات.

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