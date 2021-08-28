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مع بداية الدراسة.. أعراض تُشير لإصابة الطفل بـ«دلتا بلس»

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مع بداية الدراسة.. أعراض تُشير لإصابة الطفل بـ«دلتا بلس»

مع بداية الدراسة.. أعراض تُشير لإصابة الطفل بـ«دلتا بلس»
أعراض إصابة الأطفال بمتحور دلتا
http://almnatiq.net/?p=1018288
المناطق ـ الرياض:

حصر تقرير حديث، 10 أعراض يمكن من خلالها معرفة مدى إصابة الطفل بمتحور فيروس كورونا “دلتا بلس”.

 

ويستهدف المتحور “دلتا بلس” فئة الأطفال، الأمر الذي يتطلب من أولياء الأمور الانتباه في ظل عودة الدراسة الحضورية ابتداءً من يوم غدٍ (الأحد).

 

وتضمنت الأعراض التي حددها موقع “هيلثلاين” المعني بالشؤون الصحية، ارتفاع في درجة حرارة الجسم، والسعال، وظهور أعراض معوية أو جلدية أو أنفية.

 

وشملت الأعراض، ألم في البطن، واحمرار في العين، وضيق أو ألم في الصدر، وإسهال، وشعور بالهمدان الشديد، وصداع شديد في الرأس، وضغط دم منخفض، وألم في الرقبة، وقيء.

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