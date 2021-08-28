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المملكة تعتزم توسعة التجارب السريرية للأدوية الجديدة مع بريطانيا

المملكة تعتزم توسعة التجارب السريرية للأدوية الجديدة مع بريطانيا
وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح
http://almnatiq.net/?p=1018296
المناطق ـ الرياض:

كشف وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، عن اعتزام المملكة توسيع التجارب السريرية للأدوية الجديدة بالتعاون مع بريطانيا.

 

وقال الفالح في تصريحات لـ”العربية” على هامش زيارته الرسمية إلى المملكة المتحدة، إن المملكة تعتزم أيضاً مضاعفة الاستثمارات في قطاع الرعاية الصحية مع المملكة المتحدة.

 

ولفت إلى أن الرياض تستهدف الوصول إلى الأسواق المجاورة لتصبح مركزاً مالياً عالمياً، منوهاً إلى أهمية تعزيز العلاقات مع المملكة المتحدة في القطاع المالي.

 

وأشار إلى أنه عقد خلال زيارته اجتماعات مع بنوك بريطانية وجهات حكومية؛ لنقل تجربتهم المالية إلى المملكة.

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