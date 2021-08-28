لأول مرة منذ يناير.. استشاري أمراض معدية يكشف سر تراجع إصابات كورونا بالمملكة

المناطق - الرياض:

قال استشاري الأمراض المعدية الدكتور إبراهيم مؤمن، إن تلقي اللقاحات والالتزام النسبي بالإجراءات الاحترازية كان السر وراء انخفاض معدل الإصابات بفيروس كورونا.

وأكد استشاري الأمراض المعدية، خلال مداخلة على قناة “الإخبارية”، اليوم السبت، إن منحنى الإصابات بفيروس كورونا بدأ في التراجع منذ شهرين بفضل الله سبحانه وتعالي، كما أن تلقي اللقاح والالتزام النسبي بالإجراءات الاحترازية كان لهم عامل كبير في تراجع الإصابات، وهما العاملين الأساسيين في الحد من انتشار الفيروس.

وأوضح أن تعاطي اللقاح سجل 40 % مما تعاطوا الجرعتين، و63 % ممن تعاطوا جرعة واحدة وهو شيء مبشر للغاية.

فيديو | استشاري أمراض معدية: من أسباب انخفاض إصابات #كورونا الحصول على جرعتين من اللقاح واستمرار الالتزام بالإجراءات الاحترازية#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/XNMwK6FLk0 — الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) August 28, 2021