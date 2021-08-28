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لأول مرة منذ يناير.. استشاري أمراض معدية يكشف سر تراجع إصابات كورونا بالمملكة

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لأول مرة منذ يناير.. استشاري أمراض معدية يكشف سر تراجع إصابات كورونا بالمملكة

لأول مرة منذ يناير.. استشاري أمراض معدية يكشف سر تراجع إصابات كورونا بالمملكة
تراجع إصابات كورونا بالمملكة
http://almnatiq.net/?p=1018297
المناطق - الرياض:

قال استشاري الأمراض المعدية الدكتور إبراهيم مؤمن، إن تلقي اللقاحات والالتزام النسبي بالإجراءات الاحترازية كان السر وراء انخفاض معدل الإصابات بفيروس كورونا.

وأكد استشاري الأمراض المعدية، خلال مداخلة على قناة “الإخبارية”، اليوم السبت، إن منحنى الإصابات بفيروس كورونا بدأ في التراجع منذ شهرين بفضل الله سبحانه وتعالي، كما أن تلقي اللقاح والالتزام النسبي بالإجراءات الاحترازية كان لهم عامل كبير في تراجع الإصابات، وهما العاملين الأساسيين في الحد من انتشار الفيروس.

وأوضح أن تعاطي اللقاح سجل 40 % مما تعاطوا الجرعتين، و63 % ممن تعاطوا جرعة واحدة وهو شيء مبشر للغاية.

 

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت، اليوم السبت 28 أغسطس 2021، تسجيل 234 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 543796 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 409 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 531733 حالة ولله الحمد، بالإضافة إلى تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8526 حالة وفاة، موضحة أن عدد الحالات النشطة بلغ 3537 والحالات الحرجة 978 حالة.

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