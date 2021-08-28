مقتل قياديين من «داعش» في أفغانستان

بضربة أمريكية.. مقتل قياديين من «داعش» في أفغانستان

المناطق - وكالات:

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” اليوم السبت، مقتل قياديين بتنظيم “داعش” الإرهابي وإصابة ثالث في ضربة جوية بأفغانستان.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، اللواء ويليام تايلور، إن الضربة الجوية الأمريكية لم تسفر عن وقوع خسائر في صفوف المدنيين.

ولفت إلى أن بلاده ستعلن أسماء الـ 13 جندياً الذين قتلوا بانفجار مطار كابل، متوقعاً شن مزيد من العمليات العسكرية داخل أفغانستان.‏

وشدد على أن القوات الأمريكية لديها القدرة على الدفاع عن نفسها، مع إمكانية إجراء عمليات مكافحة الإرهاب حسب الحاجة.

في السياق نفسه، أعلنت بريطانيا وسويسرا إنهاء عملية إجلاء رعاياهما خارج كابول خلال الساعات الماضية.

بدوره أكد رئيس أركان الجيش الباكستاني قمر جاويد باجوا، أن باكستان لا تدعم أي طرف في أفغانستان، وليست لديها أي جهة مفضلة في أفغانستان.