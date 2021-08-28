احدث الأخبار

متحدث التعليم الجامعي يكشف نسبة المحصنين بلقاح كورونا من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس
أبرز المواد
 مدرس غير مُحصن ينقل عدوى كورونا إلى 18 تلميذًا في أمريكا
منوعات
 رياح وسحب رعدية تضرب المدينة المنورة.. و«الوطني للأرصاد» يكشف موعد انتهاء الموجة
محليات
 «توكلنا» يكشف عن آلية إعادة جدولة الجرعة الثانية من «كورونا»
محليات
 بضربة أمريكية.. مقتل قياديين من «داعش» في أفغانستان
دولي
 لأول مرة منذ يناير.. استشاري أمراض معدية يكشف سر تراجع إصابات كورونا بالمملكة
أبرز المواد
 المملكة تعتزم توسعة التجارب السريرية للأدوية الجديدة مع بريطانيا
الاقتصاد
 هيئة الغذاء والدواء تقدم نصائح ذهبية للحفاظ على الجهاز المناعي
أبرز المواد
 مقاتلات التحالف تُدمر طقمين حوثيين غرب مأرب باليمن ومصرع جميع أفرادهما
دولي
 واقعة غريبة.. تحقيق برازيلي بحصول شخص على 5 جرعات من 3 لقاحات
منوعات
 مع بداية الدراسة.. أعراض تُشير لإصابة الطفل بـ«دلتا بلس»
أهم الاخبار
 بدأت بمايسترو وانتهت بمدرب الطائي.. موجة إقالات تضرب دوري المحترفين
أبرز المواد
متحدث التعليم الجامعي يكشف نسبة المحصنين بلقاح كورونا من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس

متحدث التعليم الجامعي يكشف نسبة المحصنين بلقاح كورونا من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس

أبرز المواد
مدرس غير مُحصن ينقل عدوى كورونا إلى 18 تلميذًا في أمريكا

مدرس غير مُحصن ينقل عدوى كورونا إلى 18 تلميذًا في أمريكا

منوعات
رياح وسحب رعدية تضرب المدينة المنورة.. و«الوطني للأرصاد» يكشف موعد انتهاء الموجة

رياح وسحب رعدية تضرب المدينة المنورة.. و«الوطني للأرصاد» يكشف موعد انتهاء الموجة

محليات
«توكلنا» يكشف عن آلية إعادة جدولة الجرعة الثانية من «كورونا»

«توكلنا» يكشف عن آلية إعادة جدولة الجرعة الثانية من «كورونا»

محليات

متحدث التعليم الجامعي يكشف نسبة المحصنين بلقاح كورونا من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس

متحدث التعليم الجامعي يكشف نسبة المحصنين بلقاح كورونا من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس
متحدث التعليم الجامعي
http://almnatiq.net/?p=1018329
المناطق - الرياض:

قال المتحدث باسم التعليم الجامعي، طارق الأحمري، إن الوزارة تبذل كل جهودها من أجل إيجاد بيئة تعليمية غاية في الكفاءة.

مشيرًا إلى أن أكبر دليل على وجود تفاعل هو عدد المحصنين من الطلاب الجامعيين والتي وصلت إلى 94.7 % من المحصنين بجرعة واحدة و71% المحصنين بجرعتي كورونا، بالإضافة إلى 89% من أعضاء هيئة التدريس حصلوا على جرعة واحدة.

 

وأوضح المتحدث إن هذه الأرقام والنسب العالية تعكس حماسة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس على العودة للدراسة، داعيا الجميع للحرص على تلقي اللقاح.


وكان الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، وزير التعليم، قد التقي مساء اليوم السبت، رؤساء الجامعات لاستعراض التقارير الدورية لبدء العام الدراسي الجامعي، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية المعتمدة من هيئة الصحة العامة (وقاية)؛ للحفاظ على سلامة الطلبة ومنسوبي الجامعات.

وتناول اللقاء التأكيد على ضرورة حصول أعضاء هيئة التدريس والطلبة والإداريين على جرعتين من لقاح كورونا للدخول إلى المنشآت التعليمية، ومواصلة الجهود لحث منسوبي الجامعات على أخذ اللقاح، والإشادة بجهود مراكز تقديم اللقاحات في الجامعات، ودورها في خدمة المجتمع.

واستعرض معالي وزير التعليم الجهود المبذولة للمواءمة بين الجامعات، والتنسيق فيما بينها لتوحيد الجهود والقرارات التي تحقق مصلحة الطالب والطالبة، كما تناول استثمار جميع أنماط التعلّم، والاستفادة من تجربة الجائحة في توظيف المقررات الإلكترونية في الجامعات.

روابط ذات صلة

مدرس غير مُحصن ينقل عدوى كورونا إلى 18 تلميذًا في أمريكا

مدرس غير مُحصن ينقل عدوى كورونا إلى 18 تلميذًا في أمريكا
«توكلنا» يكشف عن آلية إعادة جدولة الجرعة الثانية من «كورونا»

«توكلنا» يكشف عن آلية إعادة جدولة الجرعة الثانية من «كورونا»
واقعة غريبة.. تحقيق برازيلي بحصول شخص على 5 جرعات من 3 لقاحات

واقعة غريبة.. تحقيق برازيلي بحصول شخص على 5 جرعات من 3 لقاحات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*