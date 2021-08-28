متحدث التعليم الجامعي يكشف نسبة المحصنين بلقاح كورونا من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس

المناطق - الرياض:

قال المتحدث باسم التعليم الجامعي، طارق الأحمري، إن الوزارة تبذل كل جهودها من أجل إيجاد بيئة تعليمية غاية في الكفاءة.

مشيرًا إلى أن أكبر دليل على وجود تفاعل هو عدد المحصنين من الطلاب الجامعيين والتي وصلت إلى 94.7 % من المحصنين بجرعة واحدة و71% المحصنين بجرعتي كورونا، بالإضافة إلى 89% من أعضاء هيئة التدريس حصلوا على جرعة واحدة.

وأوضح المتحدث إن هذه الأرقام والنسب العالية تعكس حماسة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس على العودة للدراسة، داعيا الجميع للحرص على تلقي اللقاح.

فيديو | متحدث التعليم الجامعي لـ #الإخبارية: 94% نسبة الطلبة المحصنين بجرعة واحدة و 71% المحصنين بجرعتي كورونا pic.twitter.com/0QNDEDOdmB — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 28, 2021



وكان الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، وزير التعليم، قد التقي مساء اليوم السبت، رؤساء الجامعات لاستعراض التقارير الدورية لبدء العام الدراسي الجامعي، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية المعتمدة من هيئة الصحة العامة (وقاية)؛ للحفاظ على سلامة الطلبة ومنسوبي الجامعات.

وتناول اللقاء التأكيد على ضرورة حصول أعضاء هيئة التدريس والطلبة والإداريين على جرعتين من لقاح كورونا للدخول إلى المنشآت التعليمية، ومواصلة الجهود لحث منسوبي الجامعات على أخذ اللقاح، والإشادة بجهود مراكز تقديم اللقاحات في الجامعات، ودورها في خدمة المجتمع.

واستعرض معالي وزير التعليم الجهود المبذولة للمواءمة بين الجامعات، والتنسيق فيما بينها لتوحيد الجهود والقرارات التي تحقق مصلحة الطالب والطالبة، كما تناول استثمار جميع أنماط التعلّم، والاستفادة من تجربة الجائحة في توظيف المقررات الإلكترونية في الجامعات.