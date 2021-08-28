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مدرس غير مُحصن ينقل عدوى كورونا إلى 18 تلميذًا في أمريكا

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مدرس غير مُحصن ينقل عدوى كورونا إلى 18 تلميذًا في أمريكا

مدرس غير مُحصن ينقل عدوى كورونا إلى 18 تلميذًا في أمريكا
أطفال يرتدون كمامات أثناء وجودهم بالمدرسة
http://almnatiq.net/?p=1018332
المناطق - وكالات:

نقل مدرس أمريكي غير مُحصن، عدوى فيروس “كورونا” إلى 26 شخصاً بينهم 18 تلميذاً في مدرسة ابتدائية بمدينة كاليفورنيا.

 

وتجاهل المدرس بعض الأعراض التي شعر بها وظل يواصل عمله بشكل طبيعي ظناً منه بأنه مُصاب بحساسية، دون أن يضع الكمامة خلال تواجده بالمدرسة.

 

وتسبب المدرس في إصابة 12 تلميذاً بالعدوى داخل الفصل الذي يعمل به، قبل أن تنتقل العدوى لـ6 آخرين بالمدرسة، ومن ثم انتقلت إلى 8 أشخاص من أسر الطلاب.

 

وشددت مراكز مراقبة الأمراض والوقاية في أمريكا، على أن تلك الواقعة تُظهر مدى أهمية تلقيح طواقم المؤسسات الدراسية.

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