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بعد ضبط 580 متسللًا و11 هاربًا عبر حدود السعودية

متحدث حرس الحدود: السجن 15 سنة والغرامة مليون ريال لمن يساعد متسللًا إلى المملكة

متحدث حرس الحدود: السجن 15 سنة والغرامة مليون ريال لمن يساعد متسللًا إلى المملكة
http://almnatiq.net/?p=1018340
المناطق - الرياض:

قال المتحدث الرسمي باسم حرس الحدود العقيد مسفر القريني، إن من يسهل دخول متسلل إلى أراضي المملكة يعاقب بالسحن مدة تصل إلى 15 سنة وغرامة تصل إلى مليون ريال.

 

وقال المتحدث باسم حرس الحدود خلال مداخلة هاتفية لقناة «العربية» مساء اليوم السبت، إنه كما أعلن سابقًا فإنه يعاقب كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود في المملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو المساعدة بعقوبات تصل إلى السجن 15 سنة وغرامة تصل إلى مليون ريال، بالإضافة إلى مصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء”.

يأتي ذلك في أعقاب إعلان متحدث حرس الحدود عن ضبط 580 متسللًا و11 هاربا عبر حدود السعودية، موضحًا أن المتابعة الأمنية مستمرة للمخالفين سواء الداخل أو الخارج عبر الحدود، أن المخالفين تم القبض عليهم أثناء محاولتهم عبور الحدود لداخل المملكة بطرق غير نظامية.

 

وأضاف: “هذا يعكس جهود وزارة الداخلية في القطاعات الأمنية من أجل ضبط هؤلاء المخالفين ويبرهن على نجاح الاستراتيجية ويؤكد مدى ما وصل إليه رجال الأمن وحرس الحدود من كفاءة الأداء والمهارة”، وفقًا لما جاء بـ “العربية السعودية”.

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