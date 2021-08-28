فيلم الخيال العلمي «موسى» ينافس بشباك السينما في المملكة (فيديو)

المناطق ـ الرياض:

ينافس فيلم الخيال العلمي «موسى»، في سوق السينما بالمملكة، بعدما انطلق عرضه الأول هذا الأسبوع.

وتدور أحداث الفيلم حول طالب في كلية هندسة يُعاني من صعوبة في التواصل مع الآخرين، لكن موهبته العلمية جعلته ينجح في اختراع روبوت يستغله لاحقاً في الانتقام من قتلة والده، ومن ثم يتسبب في حالة ذعر بالمجتمع.

ويعتبر الفيلم الذي أخرجه بيتر ميمي، أحد التجارب السينمائية الجديدة في الوطن العربي، حيث يشارك في بطولته كريم عبد العزيز وإياد نصار وأسماء أبو اليزيد وسارة الشامي.