تشمل 25 صالة عرض في موسم الرياض.. تفاصيل افتتاح أضخم سينما بالمملكة

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قال ماجد باحفي، مدير تطوير أعمال سلسلة موڤي سينما، إن سينما بوليفارد موسم الرياض ستكون أضخم دار في المملكة بـ25 صالة، موضحًا أنه سيتم افتتاح دور العرض المزودة بأحدث الشاشات الضخمة وعالية الجودة والعديد من التجارب الفريدة.

وتوجه بالشكر لهيئة الترفيه ممثلة في معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة، معربا عن سعادته لاختيار موفي سينما لتمثيل دور العرض السينمائية في موسم الرياض.

يذكر أن موڤي سينما هي سلسلة صالات سينما المملكة، وهي العلامة التجارية المحلية الأولى والوحيدة لدور العرض السينمائية في المملكة العربية السعودية.

مدير تطوير أعمال #موفي_سينما ماجد باحفي لـ #النشرة_الفنية: سينما بوليفارد #موسم_الرياض ستكون أضخم دار في المملكة بـ25 صالة #الإخبارية pic.twitter.com/KSMH6QIIsX — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 28, 2021

وتأسست الشركة في عام 2019 ومقرها في الرياض، وهي مملوكة ومدارة من قبل شركة موفي لدور السينما، وافتُتح أول فرع لموڤي سينما يوم 6 أغسطس 2019 في مجمع العرب بمدينة جدة.