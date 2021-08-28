احدث الأخبار

متحدث حرس الحدود: السجن 15 سنة والغرامة مليون ريال لمن يساعد متسللًا إلى المملكة
أبرز المواد
 فيلم الخيال العلمي «موسى» ينافس بشباك السينما في المملكة (فيديو)
ثقافة وفنون
 تشمل 25 صالة عرض في موسم الرياض.. تفاصيل افتتاح أضخم سينما بالمملكة
أبرز المواد
 متحدث التعليم الجامعي يكشف نسبة المحصنين بلقاح كورونا من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس
أبرز المواد
 مدرس غير مُحصن ينقل عدوى كورونا إلى 18 تلميذًا في أمريكا
منوعات
 رياح وسحب رعدية تضرب المدينة المنورة.. و«الوطني للأرصاد» يكشف موعد انتهاء الموجة
محليات
 «توكلنا» يكشف عن آلية إعادة جدولة الجرعة الثانية من «كورونا»
محليات
 بضربة أمريكية.. مقتل قياديين من «داعش» في أفغانستان
دولي
 لأول مرة منذ يناير.. استشاري أمراض معدية يكشف سر تراجع إصابات كورونا بالمملكة
أبرز المواد
 المملكة تعتزم توسعة التجارب السريرية للأدوية الجديدة مع بريطانيا
الاقتصاد
 هيئة الغذاء والدواء تقدم نصائح ذهبية للحفاظ على الجهاز المناعي
أبرز المواد
 مقاتلات التحالف تُدمر طقمين حوثيين غرب مأرب باليمن ومصرع جميع أفرادهما
دولي
متحدث حرس الحدود: السجن 15 سنة والغرامة مليون ريال لمن يساعد متسللًا إلى المملكة

متحدث حرس الحدود: السجن 15 سنة والغرامة مليون ريال لمن يساعد متسللًا إلى المملكة

أبرز المواد
فيلم الخيال العلمي «موسى» ينافس بشباك السينما في المملكة (فيديو)

فيلم الخيال العلمي «موسى» ينافس بشباك السينما في المملكة (فيديو)

ثقافة وفنون
تشمل 25 صالة عرض في موسم الرياض.. تفاصيل افتتاح أضخم سينما بالمملكة

تشمل 25 صالة عرض في موسم الرياض.. تفاصيل افتتاح أضخم سينما بالمملكة

أبرز المواد
متحدث التعليم الجامعي يكشف نسبة المحصنين بلقاح كورونا من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس

متحدث التعليم الجامعي يكشف نسبة المحصنين بلقاح كورونا من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس

أبرز المواد

تشمل 25 صالة عرض في موسم الرياض.. تفاصيل افتتاح أضخم سينما بالمملكة

تشمل 25 صالة عرض في موسم الرياض.. تفاصيل افتتاح أضخم سينما بالمملكة
سينما بوليفارد موسم الرياض
http://almnatiq.net/?p=1018349
المناطق - الرياض:

قال ماجد باحفي، مدير تطوير أعمال سلسلة موڤي سينما، إن سينما بوليفارد موسم الرياض ستكون أضخم دار في المملكة بـ25 صالة، موضحًا أنه سيتم افتتاح دور العرض المزودة بأحدث الشاشات الضخمة وعالية الجودة والعديد من التجارب الفريدة.

وتوجه بالشكر لهيئة الترفيه ممثلة في معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة، معربا عن سعادته لاختيار موفي سينما لتمثيل دور العرض السينمائية في موسم الرياض.

يذكر أن موڤي سينما هي سلسلة صالات سينما المملكة، وهي العلامة التجارية المحلية الأولى والوحيدة لدور العرض السينمائية في المملكة العربية السعودية.

وتأسست الشركة في عام 2019 ومقرها في الرياض، وهي مملوكة ومدارة من قبل شركة موفي لدور السينما، وافتُتح أول فرع لموڤي سينما يوم 6 أغسطس 2019 في مجمع العرب بمدينة جدة.

روابط ذات صلة

متحدث حرس الحدود: السجن 15 سنة والغرامة مليون ريال لمن يساعد متسللًا إلى المملكة

متحدث حرس الحدود: السجن 15 سنة والغرامة مليون ريال لمن يساعد متسللًا إلى المملكة
فيلم الخيال العلمي «موسى» ينافس بشباك السينما في المملكة (فيديو)

فيلم الخيال العلمي «موسى» ينافس بشباك السينما في المملكة (فيديو)
وزير الخارجية: المملكة لا تدخر جهدًا في دعم العراق على كافة الأصعدة

وزير الخارجية: المملكة لا تدخر جهدًا في دعم العراق على كافة الأصعدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*