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دراسة فرنسية تكشف عن أفضل استراتيجية للسيطرة على كورونا

دراسة فرنسية تكشف عن أفضل استراتيجية للسيطرة على كورونا
فيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=1018355
المناطق - وكالات:

كشفت دراسة طبية فرنسية عن أفضل الطرق لاحتواء انتشار فيروس كورونا في الأماكن الأكثر ازدحامًا وعلى رأسها أماكن العمل والمدارس.

 

وخلصت الدراسة الفرنسية المنشورة في مجلة “بلوس كومبيوتايشونال بايولودجي” إلى أن أفضل الاستراتيجيات لاحتواء الوباء هي تنظيم العمل بالمناوبة بين مجموعتين إحداهما تحضر إلى موقع المؤسسة، والثانية تعمل من المنزل.

وقالت الدراسة إن هذه الطريقة تعد أفضل استراتيجية لتفادي تحول إصابة كوفيد 19 إلى بؤرة وبائية في شركة أو مدرسة ما، وتعتبر المناوبة الأسبوعية الاستراتيجية الأكثر فعالية لإطالة المدة اللازمة لتشكل بؤرة وبائية وللحد من الإصابات غير أن هذه الاستراتيجيات لا تأتي بالمفعول المرجو إلا إذا كان انتشار الفيروس محدودا.

وسعى معدو الدراسة الفرنسية إلى معرفة أي تدبير هو الأكثر نجاحا لاحتواء انتشار الوباء في أوساط ما ينطلق من إصابة واحدة، وأتت النتيجة عينها للمواقع الثلاثة التي خضعت للدراسة وهي شركة ومدرسة ابتدائية وصف إعدادي في مدرسة ثانوية.

 

 

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