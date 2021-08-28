قبل ساعات من انطلاق الدراسة.. متحدثة «التعليم» تكشف ضوابط استخدام الجوال في المدرسة

المناطق - الرياض:

قالت المتحدثة الرسمية للتعليم العام، ابتسام الشهري، إن الوزارة وضعت مجموعة من الضوابط والاشتراطات لاستخدام الجوال في المدرسة، مشددة على أن استخدامه سيتم وفق الاشتراطات والتنظيمات الموضوعة.

وأكدت الشهري، خلال مداخلة هاتفية على قناة “الإخبارية”، اليوم السبت، أن هناك توجيهات وإرشادات للطلاب وأولياء الأمور حول استخدام الجوال بما يضمن تحقيق بيئة صحية آمنة، لافتة إلى أن استخدامه لإبراز تطبيق “توكلنا” سيسهل عملية التحقق من الحالة الصحية للطلاب قبل دخولهم إلى المدرسة.

فيديو | متحدث التعليم لـ #الإخبارية: استخدام الجوال في المدرسة سيتم وفق شروط وتنظيمات معينة pic.twitter.com/F1o3zm8qGv — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 28, 2021



وأشارت إلى أن اللجان المختصة بإدارة العملية التعليمية داخل المدارس ستقوم بوضع التنظيمات المناسبة لاستخدام الجوال.