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الرياضة

قبل ساعات من انطلاق الدراسة.. متحدثة «التعليم» تكشف ضوابط استخدام الجوال في المدرسة

قبل ساعات من انطلاق الدراسة.. متحدثة «التعليم» تكشف ضوابط استخدام الجوال في المدرسة
المتحدثة الرسمية لوزارة التعليم العام
http://almnatiq.net/?p=1018356
المناطق - الرياض:

قالت المتحدثة الرسمية للتعليم العام، ابتسام الشهري، إن الوزارة وضعت مجموعة من الضوابط والاشتراطات لاستخدام الجوال في المدرسة، مشددة على أن استخدامه سيتم وفق الاشتراطات والتنظيمات الموضوعة.

وأكدت الشهري، خلال مداخلة هاتفية على قناة “الإخبارية”، اليوم السبت، أن هناك توجيهات وإرشادات للطلاب وأولياء الأمور حول استخدام الجوال بما يضمن تحقيق بيئة صحية آمنة، لافتة إلى أن استخدامه لإبراز تطبيق “توكلنا” سيسهل عملية التحقق من الحالة الصحية للطلاب قبل دخولهم إلى المدرسة.

 


وأشارت إلى أن اللجان المختصة بإدارة العملية التعليمية داخل المدارس ستقوم بوضع التنظيمات المناسبة لاستخدام الجوال.

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