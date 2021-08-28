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«الأرصاد» يحذر: أمطار وسحب رعدية تضرب هذه المناطق في أول أيام الدراسة

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http://almnatiq.net/?p=1018365
المناطق - الرياض:

أعلن المركز الوطني للأرصاد عن تعرض بعض مناطق المملكة لموجة من السحب الرعدية الممطرة يوم غدٍ الأحد، والذي يصادف أول أيام الدراسة الحضورية للمدارس.

وتوقّع المركز أن يشهد طقس الأحد سماء غائمة جزئيًا على مرتفعات جنوب وغرب المملكة، مع فرصة لتشكل خلايا من السحب الرعدية الممطرة، كما توقع رياحًا سطحية تنشط على السواحل الغربية وأجزاء من وسط المملكة تتسبب في إثارة الأتربة و الغبار.

وعن درجات الحرارة المتوقعة أكد المركز أن أعلى درجة حرارة تصل إلى 46 درجة مئوية في الأحساء ومكة المكرمة والمدينة المنورة وحفر الباطن، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 15 درجة مئوية في السودة.

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