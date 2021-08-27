ليفربول يكتفي بالتعادل مع تشيلسي والسيتي يقسو على أرسنال بخماسية

المناطق - وكالات:

حسم التعادل الإيجابي قمة الأسبوع الثالث من الدوري الإنجليزي الممتاز بين فريقي ليفربول وتشيلسي، فيما تغلب مانشستر سيتي على الأرسنال بخماسية نظيفة.

وتقدم فريق تشيلسي على ليفربول في ملعب أنفيلد، برأسية كاي هافرتز في الدقيقة 22 من زمن المباراة، قبل أن يتعادل محمد صلاح لليفربول من ضربة جزاء في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

وفي المقابل فاز فريق مانشستر سيتي على أرسنال بخمسة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما على ملعب الاتحاد، حيث أحرز لاعبو السيتي أهداف المباراة في الدقائق 7 و 12 و 43 و53 و 84 من المباراة.

ويتصدر فريق ويست هام مقدمة الدوري الإنجليزي بفارق الأهداف عن تشيلسي وليفربول وإيفرتون، بعدما وصلت الفرق الأربعة إلى النقطة السابعة بعد 3 جولات من البداية.