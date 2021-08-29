بعد عام ونصف من الانقطاع.. انطلاق العام الدراسي الجديد حضوريًا بإجراءات استثنائية

المناطق ـ الرياض:

انطلق العام الدراسي الجديد اليوم، الأحد، وسط عودة طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية إلى مقاعد الدراسة حضورياً في مدارس التعليم الحكومي والأهلي والأجنبي، وذلك بعد قرابة عام ونصف العام من الانقطاع بسبب جائحة كورونا.

ويُعد العام الدراسي الجديد استثنائياً بعد اعتماد 34 منهجاً جديداً، وتطوير 89 منهجاً قائماً، مع إنهاء قرابة 120 ألف تعديل في محتوى المناهج خلال العامين الماضيين.

وتُلزم وزارة التعليم الطلاب بتطبيق قواعد السلوك والمواظبة المُحدثة للمرحلتين المتوسطة والثانوية، والتي جرى اعتمادها من قبلها، إلى جانب استبعاد الأنشطة الصفية وغير الصفية التي لا تحقق التباعد.

وقررت الوزارة هذا العام، إلغاء الاصطفاف الصباحي وأوقفت المقاصف أو الكافتيريا، كما ألزمت المدارس بفحص درجة حرارة الطلاب، والتأكد من ارتداء الكمامة، وتنظيم الدخول والخروج لمنع التزاحم، وإعادة ترتيب الفصول بما يضمن التباعد، والسماح للطلاب والطالبات باصطحاب الهواتف المحمولة.

وأعلنت الوزارة، توفير وتوزيع أكثر من 71 مليون كتاب للطلاب والطالبات وفق الإجراءات الاحترازية، مع تجهيز 30 ألف حافلة مدرسية لنقل 1.2 مليون طالب وطالبة في 21 ألف مدرسة.