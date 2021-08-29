احدث الأخبار

بعد عام ونصف من الانقطاع.. انطلاق العام الدراسي الجديد حضوريًا بإجراءات استثنائية
أبرز المواد
 «عام دراسي استثنائي» بالأرقام.. كل ما تريد معرفته عن عودة الطلاب للمدارس والجامعات
أبرز المواد
 «الصحة العالمية» تزف بشرى للأمهات المُصابات بكورونا
صحة
 نجم النصر السابق يطالب بسرعة التعاقد مع قائد الاتحاد
أبرز المواد
 «التعليم» للطلاب: بادروا بحجز موعد عبر «توكلنا» للحصول على اللقاح
فيديو المناطق
 واقعة غير مسبوقة.. مؤذن يرفع الأذان مرتديًا «شورت» بالكويت (فيديو)
فيديو المناطق
 «الأحوال المدنية» توضح خدمات تعديل البيانات المتاحة على «أبشر»
محليات
 «الوطني للأرصاد» يحذر: أمطار وسحب رعدية تضرب هذه المناطق في أول أيام الدراسة
أبرز المواد
 دراسة فرنسية تكشف عن أفضل استراتيجية للسيطرة على كورونا
أبرز المواد
 ليفربول يكتفي بالتعادل مع تشيلسي والسيتي يقسو على أرسنال بخماسية
الرياضة
 قبل ساعات من انطلاق الدراسة.. متحدثة «التعليم» تكشف ضوابط استخدام الجوال في المدرسة
أبرز المواد
 متحدث حرس الحدود: السجن 15 سنة والغرامة مليون ريال لمن يساعد متسللًا إلى المملكة
أبرز المواد
بعد عام ونصف من الانقطاع.. انطلاق العام الدراسي الجديد حضوريًا بإجراءات استثنائية

بعد عام ونصف من الانقطاع.. انطلاق العام الدراسي الجديد حضوريًا بإجراءات استثنائية

أبرز المواد
«عام دراسي استثنائي» بالأرقام.. كل ما تريد معرفته عن عودة الطلاب للمدارس والجامعات

«عام دراسي استثنائي» بالأرقام.. كل ما تريد معرفته عن عودة الطلاب للمدارس والجامعات

أبرز المواد
«الصحة العالمية» تزف بشرى للأمهات المُصابات بكورونا

«الصحة العالمية» تزف بشرى للأمهات المُصابات بكورونا

صحة
نجم النصر السابق يطالب بسرعة التعاقد مع قائد الاتحاد

نجم النصر السابق يطالب بسرعة التعاقد مع قائد الاتحاد

أبرز المواد

بعد عام ونصف من الانقطاع.. انطلاق العام الدراسي الجديد حضوريًا بإجراءات استثنائية

بعد عام ونصف من الانقطاع.. انطلاق العام الدراسي الجديد حضوريًا بإجراءات استثنائية
عودة الطلاب والطالبات إلى المدارس
http://almnatiq.net/?p=1018379
المناطق ـ الرياض:

انطلق العام الدراسي الجديد اليوم، الأحد، وسط عودة طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية إلى مقاعد الدراسة حضورياً في مدارس التعليم الحكومي والأهلي والأجنبي، وذلك بعد قرابة عام ونصف العام من الانقطاع بسبب جائحة كورونا.

 

ويُعد العام الدراسي الجديد استثنائياً بعد اعتماد 34 منهجاً جديداً، وتطوير 89 منهجاً قائماً، مع إنهاء قرابة 120 ألف تعديل في محتوى المناهج خلال العامين الماضيين.

 

وتُلزم وزارة التعليم الطلاب بتطبيق قواعد السلوك والمواظبة المُحدثة للمرحلتين المتوسطة والثانوية، والتي جرى اعتمادها من قبلها، إلى جانب استبعاد الأنشطة الصفية وغير الصفية التي لا تحقق التباعد.

 

وقررت الوزارة هذا العام، إلغاء الاصطفاف الصباحي وأوقفت المقاصف أو الكافتيريا، كما ألزمت المدارس بفحص درجة حرارة الطلاب، والتأكد من ارتداء الكمامة، وتنظيم الدخول والخروج لمنع التزاحم، وإعادة ترتيب الفصول بما يضمن التباعد، والسماح للطلاب والطالبات باصطحاب الهواتف المحمولة.

 

وأعلنت الوزارة، توفير وتوزيع أكثر من 71 مليون كتاب للطلاب والطالبات وفق الإجراءات الاحترازية، مع تجهيز 30 ألف حافلة مدرسية لنقل 1.2 مليون طالب وطالبة في 21 ألف مدرسة.

روابط ذات صلة

«عام دراسي استثنائي» بالأرقام.. كل ما تريد معرفته عن عودة الطلاب للمدارس والجامعات

«عام دراسي استثنائي» بالأرقام.. كل ما تريد معرفته عن عودة الطلاب للمدارس والجامعات
«الصحة العالمية» تزف بشرى للأمهات المُصابات بكورونا

«الصحة العالمية» تزف بشرى للأمهات المُصابات بكورونا
«التعليم» للطلاب: بادروا بحجز موعد عبر «توكلنا» للحصول على اللقاح

«التعليم» للطلاب: بادروا بحجز موعد عبر «توكلنا» للحصول على اللقاح

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*