نجم النصر السابق يطالب بسرعة التعاقد مع قائد الاتحاد

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دعا فهد الهريفي، نجم نادي النصر السابق، إلى ضرورة الإسراع في التعاقد مع المغربي كريم الأحمدي، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، وذلك بعد اعتزام إدارة الاتحاد فسخ التعاقد مع الأحمدي.

وقال «الهريفي» في تغريدة على موقع «تويتر»: «مسلي حبيبي، طيعني واستقطب كريم الأحمدي لموسم واحد فقط، راح تشوف وش يصير في فريقنا، هو من سيخلق التوازن الدفاعي والهجومي مع هذه المجموعة»، موجها حديثه لرئيس نادي النصر مسلي آل معمر.

مسلي حبيبي

طيعني واستقطب كريم الاحمدي

موسم واحد فقط ..راح تشوف وش يصير

في فريقنا ..هو من راح يخلق التوازن الدفاعي والهجومي مع هالمجموعة .. 🙏 — فهد الهريفي (@Fahadalhurifi) August 28, 2021

وتعتزم إدارة الاتحاد فسخ التعاقد مع كريم الأحمدي، بعد 3 مواسم قضاها مع العميد، بحسب موقع «كووورة»، بسبب معاناته المتكررة مع الإصابات، والتي ستغيبه عن كثير من المباريات في حال استمراره.

وتعاقد الاتحاد مع كريم الأحمدي قادماً من فينورد الهولندي خلال صيف عام 2018، وشارك مع الفريق حتى الآن في 84 مباراة ساهم خلالهم في إحراز 3 أهداف.