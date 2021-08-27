احدث الأخبار

«عام دراسي استثنائي» بالأرقام.. كل ما تريد معرفته عن عودة الطلاب للمدارس والجامعات
أبرز المواد
 «الصحة العالمية» تزف بشرى للأمهات المُصابات بكورونا
صحة
 نجم النصر السابق يطالب بسرعة التعاقد مع قائد الاتحاد
أبرز المواد
 «التعليم» للطلاب: بادروا بحجز موعد عبر «توكلنا» للحصول على اللقاح
فيديو المناطق
 واقعة غير مسبوقة.. مؤذن يرفع الأذان مرتديًا «شورت» بالكويت (فيديو)
فيديو المناطق
 «الأحوال المدنية» توضح خدمات تعديل البيانات المتاحة على «أبشر»
محليات
 «الوطني للأرصاد» يحذر: أمطار وسحب رعدية تضرب هذه المناطق في أول أيام الدراسة
أبرز المواد
 دراسة فرنسية تكشف عن أفضل استراتيجية للسيطرة على كورونا
أبرز المواد
 ليفربول يكتفي بالتعادل مع تشيلسي والسيتي يقسو على أرسنال بخماسية
الرياضة
 قبل ساعات من انطلاق الدراسة.. متحدثة «التعليم» تكشف ضوابط استخدام الجوال في المدرسة
أبرز المواد
 متحدث حرس الحدود: السجن 15 سنة والغرامة مليون ريال لمن يساعد متسللًا إلى المملكة
أبرز المواد
 فيلم الخيال العلمي «موسى» ينافس بشباك السينما في المملكة (فيديو)
ثقافة وفنون
«عام دراسي استثنائي» بالأرقام.. كل ما تريد معرفته عن عودة الطلاب للمدارس والجامعات

«عام دراسي استثنائي» بالأرقام.. كل ما تريد معرفته عن عودة الطلاب للمدارس والجامعات

أبرز المواد
«الصحة العالمية» تزف بشرى للأمهات المُصابات بكورونا

«الصحة العالمية» تزف بشرى للأمهات المُصابات بكورونا

صحة
نجم النصر السابق يطالب بسرعة التعاقد مع قائد الاتحاد

نجم النصر السابق يطالب بسرعة التعاقد مع قائد الاتحاد

أبرز المواد
«التعليم» للطلاب: بادروا بحجز موعد عبر «توكلنا» للحصول على اللقاح

«التعليم» للطلاب: بادروا بحجز موعد عبر «توكلنا» للحصول على اللقاح

فيديو المناطق

نجم النصر السابق يطالب بسرعة التعاقد مع قائد الاتحاد

نجم النصر السابق يطالب بسرعة التعاقد مع قائد الاتحاد
نادي النصر
http://almnatiq.net/?p=1018380
المناطق - الرياض:

دعا فهد الهريفي، نجم نادي النصر السابق، إلى ضرورة الإسراع في التعاقد مع المغربي كريم الأحمدي، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، وذلك بعد اعتزام إدارة الاتحاد فسخ التعاقد مع الأحمدي.

وقال «الهريفي» في تغريدة على موقع «تويتر»: «مسلي حبيبي، طيعني واستقطب كريم الأحمدي لموسم واحد فقط، راح تشوف وش يصير في فريقنا، هو من سيخلق التوازن الدفاعي والهجومي مع هذه المجموعة»، موجها حديثه لرئيس نادي النصر مسلي آل معمر.

وتعتزم إدارة الاتحاد فسخ التعاقد مع كريم الأحمدي، بعد 3 مواسم قضاها مع العميد، بحسب موقع «كووورة»، بسبب معاناته المتكررة مع الإصابات، والتي ستغيبه عن كثير من المباريات في حال استمراره.

وتعاقد الاتحاد مع كريم الأحمدي قادماً من فينورد الهولندي خلال صيف عام 2018، وشارك مع الفريق حتى الآن في 84 مباراة ساهم خلالهم في إحراز 3 أهداف.

روابط ذات صلة

اشتعال الصراع على صدارة هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

اشتعال الصراع على صدارة هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*