واقعة غير مسبوقة.. مؤذن يرفع الأذان وهو يرتدي «شورت» بالكويت (فيديو)

المناطق - وكالات:

قررت وزارة الأوقاف في الكويت، إيقاف مؤذن بأحد مساجد منطقة الرحاب وإحالته للتحقيق، بعدما رفع الأذان وهو يرتدي “الشورت”.

وأظهر مقطع فيديو متداول، المؤذن وهو يرفع الأذان في مسجد عبد الله بن جعفر بمنطقة الرحاب مرتدياً “شورت”.

وزارة الأوقاف تقرر إيقاف مؤذن مسجد عبدالله بن جعفر بمنطقة الرحاب قطعة 1 حيث رفع الأذان وهو يرتدي «شورت» وتحيله للتحقيق. pic.twitter.com/FeVFJ737Rg — المجلس (@Almajlliss) August 28, 2021

وأثار الفيديو، حالة جدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، وسط دعوات بالتحقيق ومعاقبة المؤذن لمنع تكرار الواقعة.