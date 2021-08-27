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واقعة غير مسبوقة.. مؤذن يرفع الأذان وهو يرتدي «شورت» بالكويت (فيديو)

واقعة غير مسبوقة.. مؤذن يرفع الأذان وهو يرتدي «شورت» بالكويت (فيديو)

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واقعة غير مسبوقة.. مؤذن يرفع الأذان وهو يرتدي «شورت» بالكويت (فيديو)

واقعة غير مسبوقة.. مؤذن يرفع الأذان وهو يرتدي «شورت» بالكويت (فيديو)
مؤذن يرفع الأذان وهو يرتدي «شورت»
http://almnatiq.net/?p=1018398
المناطق - وكالات:

قررت وزارة الأوقاف في الكويت، إيقاف مؤذن بأحد مساجد منطقة الرحاب وإحالته للتحقيق، بعدما رفع الأذان وهو يرتدي “الشورت”.

 

وأظهر مقطع فيديو متداول، المؤذن وهو يرفع الأذان في مسجد عبد الله بن جعفر بمنطقة الرحاب مرتدياً “شورت”.

 

وأثار الفيديو، حالة جدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، وسط دعوات بالتحقيق ومعاقبة المؤذن لمنع تكرار الواقعة.

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