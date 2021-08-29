«التعليم» للطلاب: بادروا بحجز موعد عبر «توكلنا» للحصول على اللقاح

المناطق ـ الرياض:

استعرضت وزارة التعليم في مقطع فيديو، مدى جاهزية الفصول الدراسية لاستقبال الطلاب والطالبات؛ تزامنًا مع انطلاق العام الدراسي الجديد غدًا (الأحد).

كما ناشدت الوزارة، الطلاب والطالبات، بالحصول على لقاح كورونا، بعد الحجز على تطبيق «توكلنا»، وذلك مع بداية العام الدراسي غدًا الأحد.

وأظهر الفيديو التوعوي، تطبيق المدرسة للتباعد بين المقاعد داخل الفصول الدراسية، مع توفير المعقمات والأدوات الصحية اللازمة.

وكان وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، قد أكد على عدم السماح لأي طالب أو طالبة أو أحد من منسوبي التعليم بالدخول للمنشأة التعليمية إلا بعد الحصول على جرعتين من لقاح «كورونا».