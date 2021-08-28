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طقس اليوم بالمملكة.. سحب رعدية ممطرة ورياح تضرب السواحل الغربية

طقس اليوم بالمملكة.. سحب رعدية ممطرة ورياح تضرب السواحل الغربية
طقس اليوم بالمملكة
http://almnatiq.net/?p=1018437
المناطق ـ واس:

أعلن المركز الوطني للأرصاد، تقريرًا بشأن حالة الطقس اليوم الأحد، حيث تشهد عدة مناطق بالمملكة حالة من الطقس الغير مستقر.

وكشف تقرير المركز الوطني للأرصاد، عن وجود سماء غائمة جزئيًا على مرتفعات جنوب وغرب المملكة مع فرصة لتشكل خلايا من السحب الرعدية الممطرة، فيما تنشط الرياح السطحية على السواحل الغربية و أجزاء من وسط المملكة تتسبب في إثارة الأتربة و الغبار.

كما أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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