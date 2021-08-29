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وزير الدفاع الروسي: الجيش الأمريكي ترك أسلحة دقيقية في أفغانستان

وزير الدفاع الروسي: الجيش الأمريكي ترك أسلحة دقيقية في أفغانستان
زير الدفاع الروسي سيرغي شويغو،
http://almnatiq.net/?p=1018453

كشف وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، عن ترك الجيش الأمريكي لكميات كبيرة من الأسلحة عالية الدقة في أفغانستان.

وقال شويغو  لقناة “سولوفيوف لايف،” إن القوات الأمريكية تركت كمية كبيرة من الأسلحة عالية الدقة المحمولة كمنظومات الدفاع الجوي والمضادة للدبابات”.

وأضاف وزير الدفاع الروسي: “بين الأسلحة عالية الدقة التي خلفها الجيش الأمريكي، أنظمة صواريخ محمولة مضادة للطائرات وأخرى موجهة مضادة للدبابات، وصواريخ غافلين المحمولة المضادة للدبابات”.

وتابع: “وزارة الدفاع الروسية تعكف حاليًا على تحليل وتقييم المخاطر والتهديدات في أفغانستان”.

 

 

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