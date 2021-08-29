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 بريطانيا تودع أفغانستان.. آخر رحلة عسكرية تغادر كابل

 بريطانيا تودع أفغانستان.. آخر رحلة عسكرية تغادر كابل
 بريطانيا تودع أفغانستان
http://almnatiq.net/?p=1018455
المناطق - وكالات:

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، عن مغادرة آخر رحلة عسكرية العاصمة الأفغانية كابل في وقت متأخر مساء السبت لتسدل بذلك الستار على الوجود العسكري البريطاني في البلاد المستمر منذ نحو 20 عامًا.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية في بيان لها: “آخر رحلة جوية تقل أفرادا من القوات المسلحة البريطانية قد غادرت كابل، وذلك في ختام عملية شهدت إجلاء أكثر من 15 ألف فرد خلال أسبوعين منذ سيطرة حركة “طالبان” على السلطة.

يذكر أن بريطانيا قد قالت يوم الجمعة إن مهمتها للإجلاء ستنتهي خلال ساعات وإن جيشها لن يتمكن من نقل أي أفغان مؤهلين للسفر سوى أولئك الذين تمكنوا من دخول المطار.

وحدد الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم 31 أغسطس موعدا نهائيا لرحيل القوات المسلحة الأمريكية من أفغانستان لكن قوات حليفة، ومنها بريطانيا، آثرت المغادرة قبل ذلك الموعد. وعلقت بريطانيا أيضا أنشطة سفارتها في أفغانستان.

وقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس إنه لن يتسنى إخراج ما يتراوح بين 800 و1100 أفغاني ممن عملوا لحساب بريطانيا ويحق لهم مغادرة البلاد.

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